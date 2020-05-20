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    açıkladı: Yurtlarda karantinaya alınanlarda 66 bin 322'si edildi

    İçişleri Bakanlığı Afet ve (), yurtlarda karantinaya alınan 76 bin 185 kişiden 66 bin 322'sinin edildiğini duyurdu.

    AFAD tahliye sayısını açıkladı

    Afet ve (), yurtlarda karantinaya alınan 76 bin 185 kişiden 66 bin 322'sinin edildiğini duyurdu.

    AFAD'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yurtlardaki karantina ve Vefa Destek Gruplarının faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

    MEMLEKETLERİNE ÜCRETSİZ GÖNDERİLDİLER
    Açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından 'ye getirilen ve 14 günlük karantina süresini yerleştikleri yurtlarda dolduran vatandaşların memleketlerine ücretsiz gönderildiği belirtildi.

    77 ildeki 159 Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları ile özel yurtlarda karantina uygulamasının yapıldığı ifade edilen açıklamada, yurtlarda 2 bin 22 personelin görevlendirildiği kaydedildi.

    Ayrıca, karantinaya alınan 76 bin 185 kişiden 66 bin 322'sinin evlerine gönderildiği bilgisi paylaşılarak, Türk ın 3 milyon 780 bin 75 öğün yemek dağıttığı bildirildi.

    Vefa Destek Gruplarında 1095 AFAD personelinin görev yaptığı ve sahada 451 aracın bulunduğu belirtilerek, bugüne kadar 77 milyon 367 bin 714 lira harcama yapıldığı ifade edildi.

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