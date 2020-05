Türkiye'de 11 Mart'ta görülen koronavirüs salgını ile ilgili ilk bilimsel yayın 'The New England Journal of Medicine' adındaki İngiliz tıp dergisinde 'ön baskı' olarak yayınlandı. Sağlık Bakanlığı bilim kurulundaki bazı üyeler tarafından hazırlanan araştırmada, Türkiye'deki Covid-19 hastalarının klinik özellikleri ve sonuçları ile ilgili veriler yer aldı. Türkiye'deki 125 pandemi hastanesinin salgının beşinci haftasına kadar olan verilerine dayanılarak yapılan araştırmada, bin 14 vaka üzerinden bir inceleme yapıldı. Yapılan bu araştırmanın önümüzdeki günlerde daha kapsamlı hâle getirileceği ve bilimsel yayın olarak yayınlanacağı belirtildi.