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    • 20.05.2020 00:25
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    Son dakika: 'den 'da Türk bayrağı yakılmasına sert tepki: Hiç kimse el uzatamaz

    Son dakika haberine göre, Sözcüsü Hami Aksoy, 'ın başkenti Atina'da düzenlenen gösterilerde Türk bayrağının yakılmasına ilişkin, Atatürk'ün, İzmir'in işgalden kurtulmasının ardından önüne serilen Yunan bayrağını çiğnetmediğini hatırlatarak, "Şanlı bayrağımıza hiç kimse el uzatamaz!" ifadeleriyle tepki gösterdi.

    Yunanistan'da Türk bayrağı yakılmasına sert tepki

    Sözcüsü Hami Aksoy, 'ın başkenti Atina'da düzenlenen gösterilerde Türk bayrağının yakılmasına ilişkin, Atatürk'ün, İzmir'in işgalden kurtulmasının ardından önüne serilen Yunan bayrağını çiğnetmediğini hatırlatarak, "Şanlı bayrağımıza hiç kimse el uzatamaz!" ifadeleriyle tepki gösterdi.

    Aksoy, konuya ilişkin Twitter'dan mesaj paylaştı.

    Bakanlık Sözcüsü Aksoy, mesajında, "Ordularımız İzmir'i geri aldığında Atatürk önüne serilen Yunan bayrağını, 'Bir milletin onurudur' diye çiğnetmemişti. Aradan yüz yıl geçti. Irkçı kafalar hala gereken dersi almamış. Şanlı bayrağımıza hiç kimse el uzatamaz!" ifadesini kullandı.


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