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    Son dakika: İçişleri Bakanı uyardı: İzin vermeyeceğiz

    Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı , Twitter hesabından nın son yıllarda uyuşturucuya bağlı ölüm oranlarıyla ilgili hazırlanan düşüş eğilimindeki paylaşımına yer verdi.

    Bakan Soylu uyardı: İzin vermeyeceğiz

    İçişleri Bakanı , "Bugünümüzün ve geleceğimizin uyuşturucu batağına saplanmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

    Soylu, Twitter hesabından nın son yıllarda uyuşturucuya bağlı ölüm oranlarıyla ilgili hazırlanan düşüş eğilimindeki paylaşımına yer verdi.


    Bakanlığı mesajını alıntılayarak narkotik ve uyuşturucuyla mücadele birimlerinde görev alan personeli tebrik eden Soylu, "Bugünümüzün ve geleceğimizin, uyuşturucu batağına saplanmasına izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uyardı: İzin vermeyeceğiz
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