İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugünümüzün ve geleceğimizin uyuşturucu batağına saplanmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.



Narkotik ve uyuşturucu ile mücadele birimlerindeki tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum 👏



Bugünümüzün ve geleceğimizin, uyuşturucu batağına saplanmasına izin vermeyeceğiz! https://t.co/K8WEJd7aAR — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 19, 2020

Soylu, Twitter hesabından İçişleri Bakanlığının son yıllarda uyuşturucuya bağlı ölüm oranlarıyla ilgili hazırlanan düşüş eğilimindeki paylaşımına yer verdi.







Bakanlığı mesajını alıntılayarak narkotik ve uyuşturucuyla mücadele birimlerinde görev alan personeli tebrik eden Soylu, "Bugünümüzün ve geleceğimizin, uyuşturucu batağına saplanmasına izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.