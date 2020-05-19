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    • 19.05.2020 16:32
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    Son dakika haberi: 'dan çağrısı! "1919 ruhuyla tüm sesler birleşiyoruz"

    Son dakika haberi... , "19.19’da, 1919 ruhuyla tüm sesler birleşiyoruz. Tek yürek, mızı okuyoruz. Yaşama enerjisiyle dolu 83 milyon, Milli Mücadelenin başladığı 1919’un yeniden diriliş ruhunu günümüze taşıyoruz. Bu ruh, salgına karşı mücadele ve yeni hayat için de bize güç versin." dedi.

    Bakan Koca'dan İstiklal Marşı çağrısı

    , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: 19.19'da, 1919 ruhuyla tüm sesler birleşiyoruz. Tek yürek, İstiklal Marşımızı okuyoruz. Yaşama enerjisiyle dolu 83 milyon, Milli Mücadelenin başladığı 19 Mayıs 1919'un yeniden diriliş ruhunu günümüze taşıyoruz. Bu ruh, salgına karşı mücadele ve yeni hayat için de bize güç versin.


    Haberler Güncel Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstiklal Marşı çağrısı! "1919 ruhuyla tüm sesler birleşiyoruz"
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