20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Sokağa çıkma cezası ne kadar?

Sokağa çıkma yasakları genel olarak hafta sonları tüm vatandaşlara uygulansa da 20 yaş altı gençler sürekli bu yasak kapsamında yer alıyor. Normalleşme kapsamında sokağa çıkma izinleri biraz esnetilirken gündemde sıkça 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Arama motorlarından sıkça araştırılan 20 yaş altı sokağa çıkma günleri ve saatlerini haberimizde sizler için derledik.
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA GÜNLERİ VE SAATLERİ
Gençlere ve çocuklara getirilen bu hakkın ardından '20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?' sorularının yanıtı araştırılıyor. Başkan Erdoğan, 18 Mayıs'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından0-14 yaş çocuklar ve 15-20 yaş altı gençler için sokağa çıkma izni günleri ve saatleri duyuruldu. Zira, devletin belirlediği saatler arasında sokağa çıkılması gerekiyor. Aksi takdirde, sokağa çıkma yasağı izni olmayanlara cezai yaptırım uygulanıyor. 0-14 yaş grubu hafta içinde, 20 Mayıs 2020 Çarşamba günü, 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkartılabilecek. 15-20 yaş grubu ise 22 Mayıs Cuma günü aynı saat aralığında dışarı çıkabilecek.
Kurallara riayet düzeyine bakarak, sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettirilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma izni hakkında açıklama yaptı. İşte, o açıklamalar;
"Sağlık Bakanlığımız, ülkemizdeki tüm sektörlerde normalleşme sürecinde uygulanacak salgın tedbirlerine ilişkin rehber dokümanlar hazırlayarak ilgili kurumlara göndermeye başladı. Tüm kurumlar ve işletmeler, faaliyetlerini bu rehber dokümanlardaki kurallara uygun şekilde yürütecek. İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba, ilk etapta, sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da bu hafta sonu 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz.
20 yaş altı için ise bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız. 0-14 yaş grubu hafta içinde, 13 Mayıs Çarşamba günü, yine 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkartılabilecek. 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkarak, hava alıp dinlenebilecek. Kurallara riayet düzeyine bakarak, sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettireceğiz."
Yaşlılarımız, 17 Mayıs pazar günü 11 ile 15 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir.
20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günleri iki grup halinde sokağa çıkmayı sürdürecektir."
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.