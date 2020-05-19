19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu önderliğindeki heyet Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret etti. Törende heyetin maske takması ve sosyal mesafe ile Aslanlı Yol'dan yürümesi dikkat çekti.

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Anıtkabir vatandaşların ziyaretine kapalı olacak.

Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Bakan Kasapoğlu ve ve heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Bakan Kasapoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bir milletin umudu olarak Samsun'dan başlattığınız İstiklal Mücadelesinin 101'inci yılını idrak ediyoruz. Cumhuriyeti emanet ettiğiniz gençleriniz İstiklal ruhuna ve Cumhuriyetimize sadakatle sahip çıkıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız bu ülkenin gençleri için çalışmaya devam ediyor. Sizi ve kahraman silah arkadaşlarınızı rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

Ulu Önder Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101'nci yıldönümü, salgın nedeniyle bu yıl farklı bir şekilde kutlanacak. Türkiye'nin dört bir yanındaki milli sporcular, saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okuyacak. Vatandaşlar da evlerinin balkon ve pencerelerinden, ellerindeki ay-yıldızlı bayraklarla İstiklal Marşı'na eşlik edecekler.