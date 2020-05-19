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    • 19.05.2020 08:43
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    Bakan Koca'dan gençlere mesajı

    , sosyal medya hesabı üzerinden Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Gençlere seslenen Koca, "Gençlik, toplum için yeni olan gerçeği görebilme, şartları aşma kabiliyetidir." dedi.

    Bakan Koca'dan gençlere 19 Mayıs mesajı

    , Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

    Koca, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
    "Gençlik, toplum için yeni olan gerçeği görebilme, şartları aşma kabiliyetidir. Bandırma Vapuru'nun Samsun'a vardığı 19 Mayıs 1919'da bu ruha sarıldık. Milli Mücadele'nin fiili başlangıcı, büyük umut gününden ilham alan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun."

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