Makedonya'da yaşayan Cüneyt Aktaş Türkiye'den yardım istedi

Makedonya'da yaşayan Cüneyt Aktaş, ailesiyle Corona oldu.
"Türkiye'de tedavi olmak istiyoruz. Lütfen sesimizi duyun" diye konuştu.
KENE GELDİLER
Havalar ısındı. Kabus uyandı. Sivas'ta kene vakaları patladı. Uzmanlar uyardı: Kırım Kongo hastalığı artabilir.
HAİN KOCA ÇANAKKALE'DE
Aydın Kökoğlu, eşi Fatma'yı sırtından bıçakladı. Suç aletiyle birlikte yakalandı. Tutuklanıp hapse atıldı.
"Türkiye'de tedavi olmak istiyoruz. Lütfen sesimizi duyun" diye konuştu.
KENE GELDİLER
Havalar ısındı. Kabus uyandı. Sivas'ta kene vakaları patladı. Uzmanlar uyardı: Kırım Kongo hastalığı artabilir.
HAİN KOCA ÇANAKKALE'DE
Aydın Kökoğlu, eşi Fatma'yı sırtından bıçakladı. Suç aletiyle birlikte yakalandı. Tutuklanıp hapse atıldı.