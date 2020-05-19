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    • 19.05.2020 Gazete
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    Makedonya'da yaşayan Cüneyt Aktaş Türkiye'den yardım istedi

    Makedonya'da yaşayan Cüneyt Aktaş, ailesiyle Corona oldu. İşte Takvim Gazetesi’nin 19 Mayıs 2020 tarihli güncel sayfalarından derlediğimiz haberler…

    Bizi de kurtarın
    Makedonya'da yaşayan Cüneyt Aktaş, ailesiyle Corona oldu.
    "Türkiye'de tedavi olmak istiyoruz. Lütfen sesimizi duyun" diye konuştu.

    KENE GELDİLER
    Havalar ısındı. Kabus uyandı. Sivas'ta kene vakaları patladı. Uzmanlar uyardı: Kırım Kongo hastalığı artabilir.

    HAİN KOCA ÇANAKKALE'DE
    Aydın Kökoğlu, eşi Fatma'yı sırtından bıçakladı. Suç aletiyle birlikte yakalandı. Tutuklanıp hapse atıldı.
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