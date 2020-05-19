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    • 19.05.2020 11:23
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    Kanada Başbakanı 'ya övgü dizen Cumhuriyet yazarı 'ın sesi kesildi

    Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve birkaç muhalif isim, koronavirüs salgınının ilk günlerinde Kanada Başbakanı 'ya övgüler dizerek, "Devlet böyle olur, devlet başkanı böyle konuşur" demişti. Ancak Kanada Hava Yolları 20 bin işçiyi işten çıkarttı, sanayi ve iş kollarında ise 300 bin kişinin işten çıkarılması gündemde. Huzurevlerinde adeta terk edilen 31 yaşlı hastalıktan, 610 yaşlı ise hastanede solunum cihazı söküldüğü için öldü. Sabah Günaydın yazarı Ömer Karahan, Türkiye'nin attığı adımları görmezden gelip Kanada'ya övgü dizenlere "Sesiniz kesildi hayırdır!" diyerek seslendi.

    Sesleri kesildi!

    İşte Sabah Gazetesi yazarı Ömer Karahan'ın "Sesiniz kesildi hayırdır" başlıklı o yazısı

    Kanada Başbakanı 'nun koronavirüs için açıkladığı paketin ardından Cumhuriyet yazarı , "Devlet böyle olur, devlet başkanı da böyle konuşur" diyerek haykırmıştı Kanada'ya ve başbakanına olan sevdasını. Sırf işe bisikletle gidip turuncu çorap giymesine satırlar dolusu methiye düzen Kırıkkanat ve onun gibi 'Kanada sevici' muhalif yazarların, Kanada Başbakanı'nın açıkladığı paket ve sonrasında ülkede gerçekleşen olaylar hakkındaki düşüncelerini merak ediyorum. Kanada Havayolları 20 bin kişiyi işten çıkardı. Ülkedeki sanayi iş kollarında çalışan yaklaşık 300 bin kişinin de işten çıkarılması planlanıyor. Huzurevlerinde terk edilen 31 yaşlı açlıktan, hastanede 610 yaşlı solunum cihazı söküldüğü için hayatını kaybetti, ilaç verilmeyen 470 insan ölüme terk edildi.

    Ee ne oldu şimdi? Bir türlü kabullenemediğiniz Türkiye, koronavirüsle mücadelesindeki başarısıyla birçok ülke tarafından yakından takip ediliyor. Ülkeler; Sağlık bakanlıkları ve Ankara'daki büyükelçilikleri aracılığıyla, bilgi ve tecrübe paylaşımı, malzeme yardımı gibi konularda ortak çalışma talebinde bulunuyor. Tüm dünya Türkiye'yi örnek almaya çalışıyor.

    Mine Kırıkkanat ve muhalif yazar kankaları, Türkiye o hayranlık beslediğiniz ülkelere ders verirken bu hazımsızlığınızdan hiç mi utanmıyorsunuz? Sırf sizi takip edenleri, hükümete ve seçmenine karşı kutuplaştırarak ve nefret duygusu oluşturmaya çalışarak elinize ne geçiyor merak ediyorum doğrusu...

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