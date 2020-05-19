İşte Sabah Gazetesi yazarı Ömer Karahan'ın "Sesiniz kesildi hayırdır" başlıklı o yazısı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun koronavirüs için açıkladığı paketin ardından Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, "Devlet böyle olur, devlet başkanı da böyle konuşur" diyerek haykırmıştı Kanada'ya ve başbakanına olan sevdasını. Sırf işe bisikletle gidip turuncu çorap giymesine satırlar dolusu methiye düzen Kırıkkanat ve onun gibi 'Kanada sevici' muhalif yazarların, Kanada Başbakanı'nın açıkladığı paket ve sonrasında ülkede gerçekleşen olaylar hakkındaki düşüncelerini merak ediyorum. Kanada Havayolları 20 bin kişiyi işten çıkardı. Ülkedeki sanayi iş kollarında çalışan yaklaşık 300 bin kişinin de işten çıkarılması planlanıyor. Huzurevlerinde terk edilen 31 yaşlı açlıktan, hastanede 610 yaşlı solunum cihazı söküldüğü için hayatını kaybetti, ilaç verilmeyen 470 insan ölüme terk edildi.



Ee ne oldu şimdi? Bir türlü kabullenemediğiniz Türkiye, koronavirüsle mücadelesindeki başarısıyla birçok ülke tarafından yakından takip ediliyor. Ülkeler; Sağlık bakanlıkları ve Ankara'daki büyükelçilikleri aracılığıyla, bilgi ve tecrübe paylaşımı, malzeme yardımı gibi konularda ortak çalışma talebinde bulunuyor. Tüm dünya Türkiye'yi örnek almaya çalışıyor.



Mine Kırıkkanat ve muhalif yazar kankaları, Türkiye o hayranlık beslediğiniz ülkelere ders verirken bu hazımsızlığınızdan hiç mi utanmıyorsunuz? Sırf sizi takip edenleri, hükümete ve seçmenine karşı kutuplaştırarak ve nefret duygusu oluşturmaya çalışarak elinize ne geçiyor merak ediyorum doğrusu...