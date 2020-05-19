Bilim dünyasından sevindiren haber: Güneş Kovid-19 salgınını bitirecek

Çöl sıcakları bastırdı. Herkes tatil planları yapmaya başladı. Bilim dünyasından iki güzel haber, yürekleri ferahlattı.
Prof. Dr. Ateş Kara: Corona, 26 derecenin üzerindeki her 1 derecede bulaşıcılığını yüzde 3.1 oranında kaybediyor. Nem de olmazsa virüsün bulaşıcılığı azalıyor.
Dr. Anne Schuchat: Virüs denizden ve havuzdan bulaşmıyor. Coronavirüs parçacıkları suyu kirletebilir. Ancak bu miktarın hiçbir önemi yok.
SON DERECE ÖNEMLİ
ÇÖL sıcakları Türkiye'yi esir aldı. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, sıcak havada virüsün etkisini kaybedeceğini vurguladı. "26 derece üzerinde virüsün ciddi azalma gösterdiği ve her 1 derece artışta da yüzde 3.1 oranında bulaşıcılığında azalma olduğu ortaya konuldu. Ancak nem, virüsün yayılmasında bir avantaj" açıklamasını yaptı.
SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü de havaların ısınmasıyla vaka sayısının düşeceğini söyledi. "Yazın gelmesiyle havaların ısınması, nemin azalması, güneşin bol bol ultraviyolesinin virüsü kontrol etmede etkili olması, D vitamini sentezimizin artması, dolayısıyla bulaşmanın da hızının kesileceğini varsayıyorum" dedi.
CAN KAYBIMIZ DÜŞÜYOR
SAĞLIK Bakanlığı, dün bin 158 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, vefat sayısının ise 31'e düştüğünü açıkladı. Son 24 saatte 1615 kişinin daha iyileşmesiyle Corona tedavisi tamamlananların sayısının 111 bin 577 olduğunu vurguladı.
DENİZ YUNUSLARA KALDI
Dün megakent İstanbul'da sokağa çıkma yasağı vardı. Milyonlarca insan evde kalınca, güzel havanın ve İstanbul Boğazı'nın tadını çıkartmak, yunuslara kaldı. Ortaya tablo gibi manzaralar çıktı.
KÜÇÜK KAHRAMAN
VİRÜS, göz bebeklerimizin de sağlığını tehdit etti. Kütahya'da 5 aylık bir bebek, yoğun bakımda tam iki ay tedavi edildi. Solunum cihazına 45 gün bağlı kalan bebek A.S., dün alkışlarla taburcu edildi.
CORONAVİRÜS 0- 2 RESUL DEDE
KAHRAMANMARAŞ'TA yaşayan 74 yaşındaki İsa Resul Önder, Corona'ya tam iki kez yakalandı! İkisinde de hastalığı yenmeyi başardı. Yaşama sımsıkı sarılan Önder, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Rahatsızlığım nedeniyle 5 yıldır evden çıkmıyorum. Nasıl oldu anlamadım. İki defa oldu, iki defa Allah'ın yardımıyla yendim."
HELAL OLSUN
Juventus'un oyuncusu Merih Demiral, vatanseverliğini bir kez daha gösterdi. Corona salgını nedeniyle ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için devreye girdi. Kızılay Kocaeli Şubesi'ne 2 bin liralık erzak yardımında bulunan futbolcu, gönülleri fethetti. Şube, binaya astığı afişle Demiral'a teşekkür etti.