Bilim dünyasından sevindiren haber: Güneş Kovid-19 salgınını bitirecek





CORONAVİRÜS 0- 2 RESUL DEDE

KAHRAMANMARAŞ'TA yaşayan 74 yaşındaki İsa Resul Önder, Corona'ya tam iki kez yakalandı! İkisinde de hastalığı yenmeyi başardı. Yaşama sımsıkı sarılan Önder, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Rahatsızlığım nedeniyle 5 yıldır evden çıkmıyorum. Nasıl oldu anlamadım. İki defa oldu, iki defa Allah'ın yardımıyla yendim."