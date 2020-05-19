Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    Bilim dünyasından sevindiren haber: Güneş Kovid-19 salgınını bitirecek

    Çöl sıcakları bastırdı. Herkes tatil planları yapmaya başladı. Bilim dünyasından iki güzel haber, yürekleri ferahlattı. Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, sevindiren haberi verdi. 26 derece üzerindeki sıcaklığın virüsün yayılmasını yavaşlattığını söyledi.



    Çöl sıcakları bastırdı. Herkes tatil planları yapmaya başladı. Bilim dünyasından iki güzel haber, yürekleri ferahlattı.




    Prof. Dr. Ateş Kara: Corona, 26 derecenin üzerindeki her 1 derecede bulaşıcılığını yüzde 3.1 oranında kaybediyor. Nem de olmazsa virüsün bulaşıcılığı azalıyor.

    Dr. Anne Schuchat: Virüs denizden ve havuzdan bulaşmıyor. Coronavirüs parçacıkları suyu kirletebilir. Ancak bu miktarın hiçbir önemi yok.



    SON DERECE ÖNEMLİ
    ÇÖL sıcakları Türkiye'yi esir aldı. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, sıcak havada virüsün etkisini kaybedeceğini vurguladı. "26 derece üzerinde virüsün ciddi azalma gösterdiği ve her 1 derece artışta da yüzde 3.1 oranında bulaşıcılığında azalma olduğu ortaya konuldu. Ancak nem, virüsün yayılmasında bir avantaj" açıklamasını yaptı.



    SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü de havaların ısınmasıyla vaka sayısının düşeceğini söyledi. "Yazın gelmesiyle havaların ısınması, nemin azalması, güneşin bol bol ultraviyolesinin virüsü kontrol etmede etkili olması, D vitamini sentezimizin artması, dolayısıyla bulaşmanın da hızının kesileceğini varsayıyorum" dedi.




    CAN KAYBIMIZ DÜŞÜYOR
    SAĞLIK Bakanlığı, dün bin 158 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, vefat sayısının ise 31'e düştüğünü açıkladı. Son 24 saatte 1615 kişinin daha iyileşmesiyle Corona tedavisi tamamlananların sayısının 111 bin 577 olduğunu vurguladı.



    DENİZ YUNUSLARA KALDI
    Dün megakent İstanbul'da sokağa çıkma yasağı vardı. Milyonlarca insan evde kalınca, güzel havanın ve İstanbul Boğazı'nın tadını çıkartmak, yunuslara kaldı. Ortaya tablo gibi manzaralar çıktı.



    KÜÇÜK KAHRAMAN
    VİRÜS, göz bebeklerimizin de sağlığını tehdit etti. Kütahya'da 5 aylık bir bebek, yoğun bakımda tam iki ay tedavi edildi. Solunum cihazına 45 gün bağlı kalan bebek A.S., dün alkışlarla taburcu edildi.



    CORONAVİRÜS 0- 2 RESUL DEDE
    KAHRAMANMARAŞ'TA yaşayan 74 yaşındaki İsa Resul Önder, Corona'ya tam iki kez yakalandı! İkisinde de hastalığı yenmeyi başardı. Yaşama sımsıkı sarılan Önder, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Rahatsızlığım nedeniyle 5 yıldır evden çıkmıyorum. Nasıl oldu anlamadım. İki defa oldu, iki defa Allah'ın yardımıyla yendim."



    HELAL OLSUN
    Juventus'un oyuncusu Merih Demiral, vatanseverliğini bir kez daha gösterdi. Corona salgını nedeniyle ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için devreye girdi. Kızılay Kocaeli Şubesi'ne 2 bin liralık erzak yardımında bulunan futbolcu, gönülleri fethetti. Şube, binaya astığı afişle Demiral'a teşekkür etti.



    HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ
    İstanbul Şişli'de bir kadın dün kısıtlamaya rağmen parka gitti. Kendisini görüntüleyen gazetecileri "Annem medya danışmanı, peşini bırakmayacağım" diyerek tehdit etti. 3 bin 150 TL ceza kesildi.


    BURAK ERDEM ÇELİK

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Bilim dünyasından sevindiren haber: Güneş Kovid-19 salgınını bitirecek
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri