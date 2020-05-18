Türkiye'den tarihi tahliye operasyonu: Film sahnesi değil!

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran sosyal medya hesabından Türkiye'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Ekvator'da başlattığı tarihi tahliye operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.







FİLM SAHNESİ DEĞİL, an itibarıyla devam eden bir TAHLİYE OPERASYONUMUZ...



Ekvator'da iki vatandaşımız:Nagihan Çay ve Erkan Erden



Önce #Kito Büyükelçiliğimizde ağırlanma,



Ardından #Guayaquil şehrine uçuş,



Oradan #Frankfurt'a,



Ve sonunda #İstanbul #ÜlkemleGururDuyuyorum pic.twitter.com/ITXxgWyys7 — Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) May 18, 2020

Film sahnesi değil, an itibarıyla devam eden bir tahliye operasyonumuz...

Ekvator'da iki vatandaşımız: Nagihan Çay ve Erkan Erden

Önce #Kito Büyükelçiliğimizde ağırlanma,





Ardından #Guayaquil şehrine uçuş,

Oradan #Frankfurt'a,

Ve sonunda #İstanbul

#ÜlkemleGururDuyuyorum









70 BİNDEN FAZLA VATANDAŞIMIZ ÜLKEMİZE GETİRDİK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'dan yayın yapan Kanal V televizyonunda katıldığı programda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından sağlık sistemi güçlü olan ülkelerin fark oluşturduğunu söyledi.



Sağlık sistemine yaptıkları yatırımların karşılığını aldıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Bugüne kadar 115 ülkeden 70 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik. Biraz önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonla konuştuk. Onlar bizden 4 bin civarında vatandaşını götürdü. Aynı şekilde o rakama yakın vatandaşımızı da değişik eyaletlerden ülkemize getirdik. Bu konuda da birbirimize destek oluyoruz." diye konuştu.

Yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının da olduğunu belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar yurt dışında yaşayan 535 vatandaşımız hayatını kaybetti. Tek tek ailelerini arıyoruz. Hepsi de sağlık sistemindeki başarıdan, ülkemizin vatandaşına gösterdiği ilgiye kadar devletin ne kadar güçlü ve şefkatli olduğunu gördüklerini söylüyorlar. 'Size oy vermedik. Belki bir daha vermeyiz ama gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ne kadar güçlü olduğunu, potansiyelinin ne olduğunu gördük.' diyenler var. Bugüne kadar 438 cenazemizi de ülkemize getirdik. Bazı vatandaşlarımız da cenazelerini orada defnetmek istedi."