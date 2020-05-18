Kadir Gecesi Kandil midir? Kadir gecesi nasıl anlaşılır? Kadir Gecesi ne oldu? Kadir Gecesi 2020 yılında 19 Mayıs Salı günü idrak edilecek. Müslümanların kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olan Kadir Gecesi'ne bir kez daha ulaştık. Kadir gecesinde ibadet etmek isteyen birçok Müslüman Kadir Gecesi kandil mi diye araştırıyor. Peki, bugün kandil mi? Kadir Gecesi kandil midir? Sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur.
KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?
Allah'ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur'an'ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır.
Kadir Gecesi'nin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir Gecesi'nin verildiği belirtilir
KADİR GECESİ NE YAPILMALI?
Kadir Gecesi'ni, namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirmeli.
Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.
KADİR GECESİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?
Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur'an-ı kerîm'i hatmetmekten daha sevaptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibadet etmek, bir ay her geceyi ibadetle geçirmekten daha kıymetlidir.
KADİR GECESİ'NDE NE YAPILMALI?
Süfyan-i Sevrî: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir." (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313) demiştir.
KADİR GECESİ OKUNACAK DUA
Resul-i Ekrem Efendimiz (sav) Kadir Gecesi ile ilgili "Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır" buyurmuştur.
KADİR GECESİ'NDE TESBİH NAMAZI KILMANIN ÖNEMİ
Tesbih namazı cemaatle kılınan bir nafile namaz değil. Bu konuda Hazreti Muhammed'den de bir uygulama nakledilmediğinden,
tesbih namazının cemaatle değil tek başına kılınması daha uygundur.
KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?
Kadir Namazı kılınırken iki rekatta bir Tahiyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa "Allah-u Ekber , Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd" denir.
Ardından 100 defa İşrah Suresi ve 100 defa Kadir Suresi okunur. Eğer mümkünse, Kadir Gecesi'nde Tesbih Namazı'nın da kılınması tavsiye edilmektedir.
KADİR GECESİ NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?
Kadir Gecesi namazına başlamadan önce "Ya Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, Rahmet-i ilahin hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle... Aff-ı ilahiyene,feyz-i ilahiyene mazhar eylediğin zümreye(topluluğa) ilhak eyle... Allahu Ekber.." denilerek niyet edilir.
KADİR GECESİ İLE İLGİLİ AYET
Kadir suresi, Kur'an-ı Kerim'in 97. suresi olmasının yanı sıra, bu özel geceden bahseden ayetlerin yer aldığı sure şöyledir:
"Biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh (Cebrail), Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur."
KADİR GECESİ DUA OKUMANIN ÖNEMİ
Kadir Gecesinde dua sünnettir. Kadir Gecesi duaların kabul olunduğu mübarek anlardan biridir. Süfyan-ı Sevrî demiştir ki, o gece dua etmek, namaz kılmaktan daha sevaptır. Kur'an okuyup da dua ederse güzel olur. Kur'an- Kerim nazil olmaya başladığı gece olan Kadir Gecesi'nde Kur'an okumak gerekir.'
KADİR GECESİ'NİN ALAMETLERİ NELERDİR?
Dini alimler Kadir Gecesini anlamak için şu tarifi yapıyorlar; Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur. Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatır: Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi.
KADİR GECESİ'NDE YAPILACAK İBADETLER
Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; O'na olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.
KADİR GECESİNDE OKUNACAK DUA
Hz. Aişe, Peygamber Efendimize (sav) "Kadir Gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?" diye sormuş, Resulullah (sav) "Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!" anlamına gelen şu duayı okumasını söylemişti:
Arapça okunuşu: Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.
KADİR SURESİNİN ANLAMI NEDİR?
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.
Şüphesiz Biz, (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.Melekler ve Ruh (Cebrail),Rabb'i'nin izni ile her iş için (semâ'dan yere) o gece inerler. O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir.