Kadir Gecesi Kandil midir? Kadir gecesi nasıl anlaşılır? Kadir Gecesi ne oldu? Kadir Gecesi 2020 yılında 19 Mayıs Salı günü idrak edilecek. Müslümanların kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olan Kadir Gecesi'ne bir kez daha ulaştık. Kadir gecesinde ibadet etmek isteyen birçok Müslüman Kadir Gecesi kandil mi diye araştırıyor. Peki, bugün kandil mi? Kadir Gecesi kandil midir? Sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur.