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    • 18.05.2020 20:26
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    Son dakika: İletişim Başkanı Altun'dan taziye mesajı

    Son dakika haberine göre, İletişim Başkanı , hesabı Twitter üzerinden 'ta şehit düşen askerle ilgili taziye mesajı yayınladı.

    İletişim Başkanı Altun'dan taziye mesajı
    İletişim Başkanı , hesabı Twitter üzerinden 'ta şehit düşen askerle ilgili taziye mesajı yayınladı.



    İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada, "Kars'ta, kahraman askerlerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan askerimize Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Terör örgütü PKK şiddet ve zulümden başka kutsalı olmadığını bir kez daha gösterdi. Hainleri bu topraklardan kazıyacağız!" ifadelerine yer verdi.

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