18 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. On Numara geçen haftaki 927. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 334 bin 722 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı. Bayilerden loto oynayanlar On Numara çekiliş sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, 18 Mayıs On Numara çekiliş sonuçlarına göre hangi numaralar ikramiye kazandı? İşte haftanın merakla beklenen sonuçları
18 MAYIS ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.
İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür.
GEÇEN HAFTA KİM, NE KADAR KAZANDI?
On Numara oyununun 927. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 334 bin 722 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 108 kişi 3 bin 338 lira 80'er kuruş, 8 bilen 2 bin 262 kişi 159 lira 70'er kuruş, 7 bilen 21 bin 629 kişi 23 lira 60'ar kuruş, 6 bilen 129 bin 62 kişi 4 lira 25'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 203 bin 786 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Gaziantep'in İslahiye, İstanbul'un Bahçelievler ve Rize'nin Merkez ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.