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    • 18.05.2020 21:26
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    Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı 'tan şehit asker için taziye mesajı

    Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 'ta şehit düşen askerle ilgili taziye mesajı yayınladı.

    Bakan Albayrak'tan şehit asker için taziye mesajı

    Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 'ta şehit düşen askerle ilgili taziye mesajı yayınladı.



    Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kars Kağızman'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, ailelerimize sabırlar temenni ediyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

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