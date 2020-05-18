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    • 18.05.2020 21:42
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    Fatih'te ne saldıran magandaya 12,5 yıl istendi!

    Koronavirüs salgını nedeniyle filyasyon görevini yürütmek için yola çıkan 'nde görevli iki doktor ve kurum şoförü, yol verme kavgasına tutuşan magandanın saldırısına uğrayarak hastanelik oldu. Trafik magandası tutuklanarak cezaevine gönderilirken, savcılık genç maganda hakkında 12,5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açtı. İşte SABAH'tan Dilek Yaman'ın haberinin detayları...

    O magandanın 12,5 yıl hapsi istendi!

    Koronavirüs ile mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları arasında nin, bir kişiyle yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Saldırıya uğrayan iki doktor ve kurum şoförünü darp eden trafik magandası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, 28 Nisan günü sabah saatlerinde Fatih Derviş Ali Mahallesi Dilmaç sokakta yaşandı. Güngören Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde diş hekimi olarak çalışan ve koronavirüs salgını nedeniyle 'nde görevli Abdulmuttalip I. ile Fahriye B., ile kurumun şoförü Besim A. filyasyon için göreve çıkmıştı. Kurum aracıyla sokağa gelen ekip aracının önüne, 34 T.. plakalı bir araç çıktı. Araç, 32 yaşındaki İsmail K.'nin yönetimindeydi. İddiaya göre İsmail K., şoför Besim A.'ya aracını geri götürmesini söyledi. Şoför A., aracının büyük olduğunu ve araç içinde sağlık çalışanlarının olduğunu ve göreve gittiklerini söyleyip kendisinin geri gitmesini istedi.

    GÖREVLİLERİ DARP ETTİ
    Bu sırada genç adam, "Sinkaf ederim, kimin sağlık çalışanısınız" diyerek sinkaflı sözler sarf etti. İddiaya göre bu sırada aracından inan İsmail K., şoför Besim'in kafasına yumruk atıp darp etmeye başladı. Kavgaya müdahil olan Abdulmuttalip I.'nın ise burnuna vurup darp etti. Araca yönelen genç adam hırsını alamayarak aracın sol dikiz aynasına yumruk atarak kırdı.

    TUTUKLANDI
    Hastaneye giderek tedavi olan filyasyon ekibi, şoförden şikayetçi oldu. Şikayet ardından genç adam gözaltına alındı. Savcılık ifadesi ardından genç adamı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şahıs hakkında, soruşturmayı tamamladı.

    12,5 YIL İSTENİYOR
    Savcılık, İsmail K.'nin filyasyon ekibi çalışanlarına zincirleme şekilde hakaret ederek kurum aracına zarar verdiği ve görevlileri darp ettiği gerekçesiyle iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianamede genç adamın, 'Kamu malına zarar verme, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama, alenen kamu görevlisinin görevinden dolayı hakaret' suçlarından cezalandırılmasını istedi. 12,5 yıla kadar hapsi istenen İsmail K., ilerleyen günlerde 'nde hakim karşısına çıkacak.

    DİLEK YAMAN / SABAH

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