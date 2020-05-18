Koronavirüs ile mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları arasında filyasyon ekibinin, bir kişiyle yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Saldırıya uğrayan iki doktor ve kurum şoförünü darp eden trafik magandası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, 28 Nisan günü sabah saatlerinde Fatih Derviş Ali Mahallesi Dilmaç sokakta yaşandı. Güngören Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde diş hekimi olarak çalışan ve koronavirüs salgını nedeniyle Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Abdulmuttalip I. ile Fahriye B., ile kurumun şoförü Besim A. filyasyon için göreve çıkmıştı. Kurum aracıyla sokağa gelen ekip aracının önüne, 34 T.. plakalı bir araç çıktı. Araç, 32 yaşındaki İsmail K.'nin yönetimindeydi. İddiaya göre İsmail K., şoför Besim A.'ya aracını geri götürmesini söyledi. Şoför A., aracının büyük olduğunu ve araç içinde sağlık çalışanlarının olduğunu ve göreve gittiklerini söyleyip kendisinin geri gitmesini istedi.

GÖREVLİLERİ DARP ETTİ

Bu sırada genç adam, "Sinkaf ederim, kimin sağlık çalışanısınız" diyerek sinkaflı sözler sarf etti. İddiaya göre bu sırada aracından inan İsmail K., şoför Besim'in kafasına yumruk atıp darp etmeye başladı. Kavgaya müdahil olan Abdulmuttalip I.'nın ise burnuna vurup darp etti. Araca yönelen genç adam hırsını alamayarak aracın sol dikiz aynasına yumruk atarak kırdı.

TUTUKLANDI

Hastaneye giderek tedavi olan filyasyon ekibi, şoförden şikayetçi oldu. Şikayet ardından genç adam gözaltına alındı. Savcılık ifadesi ardından genç adamı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şahıs hakkında, soruşturmayı tamamladı.

12,5 YIL İSTENİYOR

Savcılık, İsmail K.'nin filyasyon ekibi çalışanlarına zincirleme şekilde hakaret ederek kurum aracına zarar verdiği ve görevlileri darp ettiği gerekçesiyle iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianamede genç adamın, 'Kamu malına zarar verme, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama, alenen kamu görevlisinin görevinden dolayı hakaret' suçlarından cezalandırılmasını istedi. 12,5 yıla kadar hapsi istenen İsmail K., ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

DİLEK YAMAN / SABAH