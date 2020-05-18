Gerçekten de hayatın kırılganlığını ve güzelliğini ve bu iki kavramın Japon psikolojisi üzerindeki etkisini sakura'dan daha iyi temsil eden bir şey olamaz.

Çiçekleri ağır ağır açar ama çok çabuk dökülür. Hem hayatın başlangıcını yani baharı müjdeler, hem de kaçınılmaz sonunu simgeler. Japonya'da baharın müjdecisi olmasına rağmen, daha solmadan en güzel halindeyken dallarından düşmesi sebebiyle edebiyatta ölüm ile yaşamın birlikteliğini ifade eder.