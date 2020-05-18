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    • 18.05.2020 20:08
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    uygulanacak? ?

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, video konferans yöntemiyle bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Başkan Erdoğan toplantının ardından vatandaşların merakla yanıt aradığı soruları cevapladı. Peki, uygulanacak? ? İşte merak edilen detaylar...

    81 ilde sokağa çıkma yasağı ne zaman uygulanacak? Bayramda hangi illere yasak geldi?

    81 ilde sokağa çıkma yasağı ne zaman uygulanacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bayramda hangi illere yasak geldi? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "Arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır." dedi.

    81 İLDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN UYGULANACAK?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Arife gününden bayramın son gününe kadar 23-24-25-26 Mayıs'ta 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak." ifadelerini kullandı.

    BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?

    Adana: 01
    Adıyaman: 02
    Afyon: 03
    Ağrı: 04
    Amasya: 05
    Ankara: 06
    Antalya: 07
    Artvin: 08
    Aydın: 09
    Balıkesir: 10
    Bilecik: 11
    Bingöl: 12
    Bitlis: 13
    Bolu: 14
    Burdur: 15
    Bursa: 16
    Çanakkale: 17
    Çankırı:18
    Çorum: 19
    Denizli: 20

    Diyarbakır: 21Edirne: 22
    Elazığ: 23
    Erzincan: 24
    Erzurum: 25
    Eskişehir: 26
    Gaziantep: 27
    Giresun: 28
    Gümüşhane: 29
    Hakkari: 30
    Hatay: 31
    Isparta: 32
    İçel: 33
    İstanbul: 34
    İzmir: 35
    Kars: 36
    Kastamonu: 37
    Kayseri: 38
    Kırklareli: 39
    Kırşehir: 40

    Kocaeli: 41Konya: 42
    Kütahya: 43
    Malatya: 44
    Manisa: 45
    Kahramanmaraş: 46
    Mardin: 47
    Muğla: 48
    Muş: 49
    Nevşehir: 50
    Niğde: 51
    Ordu: 52
    Rize: 53
    Sakarya: 54
    Samsun: 55
    Siirt: 56
    Sinop: 57
    Sivas: 58
    Tekirdağ: 59
    Tokat: 60

    Trabzon: 61Tunceli: 62
    Şanlıurfa: 63
    Uşak: 64
    Van: 65
    Yozgat: 66
    Zonguldak: 67
    Aksaray: 68
    Bayburt: 69
    Karaman: 70
    Kırıkkale: 71
    Batman: 72
    Şırnak: 73
    Bartın: 74
    Ardahan: 75
    Iğdır: 76
    Yalova: 77
    Karabük: 78
    Kilis: 79
    Osmaniye: 80
    Düzce: 81
    Haberler Güncel 81 ilde sokağa çıkma yasağı ne zaman uygulanacak? Bayramda hangi illere yasak geldi?
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