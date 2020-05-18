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    Rus gelinlerden Başkan Erdoğan'a çağrı: Lütfen hasretimizi bitirin

    Rus gelinler, salgın öncesi gittikleri ülkelerinde mahsur kaldı. ıyla birlikte ’ye dönmek istediklerini söyleyip Başkan Erdoğan’a çağrı yaptı: Lütfen hasretimizi bitirin.

    Antalya’ya uçak!
    Corona salgını, tüm dünyaya yayıldı. Ülkeler sınırları kapatınca, aileler de ayrı kaldı. Corona görülmeden önce gittikleri 'da mahsur kalan Rus gelinler, dönüş için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı. Üç aylık bebeğiyle yardım isteyen Aytan Asadov, Türkiye'ye eşinin yanına dönmek istediğini vurguladı.

    'ÇİFTE BAYRAM YAŞAYALIM'
    Dina adlı Rus gelin de kızı Azra ile birlikte "Lütfen hasretimizi sona erdirin. Bize çifte bayram sevinci yaşatın. Cumhurbaşkanı'mız bizim sesimizi duysun" mesajı yolladı. 'da üniversite eğitimi gören Aisun Mamedova da mağdur olan isimlerdendi. "Ben üniversite öğrencisiyim. Eğitimim 15 Haziran'da başlayacak. O yüzden 'ye gitmek istiyorum" dedi.



    Dina ve kızı Azra videolu mesajla yardım istedi



    Antalya'da üniversite okuyan Aisun Mamedova, Türkiye'ye gelmek ıstıyor.



    Aytan Asadov, üç aylık bebeğiyle     beraber Rusya'da kaldı.




    , mesajlarında babalarını çok özlediklerini söyledi.
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