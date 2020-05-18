Rus gelinlerden Başkan Erdoğan'a çağrı: Lütfen hasretimizi bitirin

Corona salgını, tüm dünyaya yayıldı. Ülkeler sınırları kapatınca, aileler de ayrı kaldı. Corona görülmeden önce gittikleri Rusya'da mahsur kalan Rus gelinler, dönüş için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı. Üç aylık bebeğiyle yardım isteyen Aytan Asadov, Türkiye'ye eşinin yanına dönmek istediğini vurguladı.
'ÇİFTE BAYRAM YAŞAYALIM'
Dina adlı Rus gelin de kızı Azra ile birlikte "Lütfen hasretimizi sona erdirin. Bize çifte bayram sevinci yaşatın. Cumhurbaşkanı'mız bizim sesimizi duysun" mesajı yolladı. Antalya'da üniversite eğitimi gören Aisun Mamedova da mağdur olan isimlerdendi. "Ben üniversite öğrencisiyim. Eğitimim 15 Haziran'da başlayacak. O yüzden Türkiye'ye gitmek istiyorum" dedi.
Dina ve kızı Azra videolu mesajla yardım istedi
Antalya'da üniversite okuyan Aisun Mamedova, Türkiye'ye gelmek ıstıyor.
Aytan Asadov, üç aylık bebeğiyle beraber Rusya'da kaldı.
Çocuklar, mesajlarında babalarını çok özlediklerini söyledi.
'ÇİFTE BAYRAM YAŞAYALIM'
Dina adlı Rus gelin de kızı Azra ile birlikte "Lütfen hasretimizi sona erdirin. Bize çifte bayram sevinci yaşatın. Cumhurbaşkanı'mız bizim sesimizi duysun" mesajı yolladı. Antalya'da üniversite eğitimi gören Aisun Mamedova da mağdur olan isimlerdendi. "Ben üniversite öğrencisiyim. Eğitimim 15 Haziran'da başlayacak. O yüzden Türkiye'ye gitmek istiyorum" dedi.
Dina ve kızı Azra videolu mesajla yardım istedi
Antalya'da üniversite okuyan Aisun Mamedova, Türkiye'ye gelmek ıstıyor.
Aytan Asadov, üç aylık bebeğiyle beraber Rusya'da kaldı.
Çocuklar, mesajlarında babalarını çok özlediklerini söyledi.