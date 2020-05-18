Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 15.30'da başlayan kabine toplantısında masada koronavirüs tedbirleriyle ilgili önemli konular gündemdeydi. Toplantının ardından açıklama yapan Başkan Erdoğan vatandaşların merak ettiği soruların yanıtını verdi. Peki, Ramazan Bayramı sokağa çıkma yasağı hangi illerde? İşte merak edilenler...

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Arife gününden bayramın son gününe kadar 23-24-25-26 Mayıs'ta 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak." ifadelerini kullandı.