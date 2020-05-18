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    • 18.05.2020 20:07
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    'nda ? Bayramda ?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı 15.30'da başladı. Toplantının ardından Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Bilindiği üzere milyonlarca vatandaş 'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna yanıt arıyordu. Bir süredir merak edilen soruların yanıtı belli oldu. Peki, 23-24, 25, 26 Mayıs ? Ramazan Bayramı ? İşte detaylar...

    Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

    Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 15.30'da başlayan kabine toplantısında masada koronavirüs tedbirleriyle ilgili önemli konular gündemdeydi. Toplantının ardından açıklama yapan Başkan Erdoğan vatandaşların merak ettiği soruların yanıtını verdi. Peki, Ramazan Bayramı sokağa çıkma yasağı hangi illerde? İşte merak edilenler...

    RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Arife gününden bayramın son gününe kadar 23-24-25-26 Mayıs'ta 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak." ifadelerini kullandı.

    BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?

    Adana: 01
    Adıyaman: 02
    Afyon: 03
    Ağrı: 04
    Amasya: 05
    Ankara: 06
    Antalya: 07
    Artvin: 08
    Aydın: 09
    Balıkesir: 10
    Bilecik: 11
    Bingöl: 12
    Bitlis: 13
    Bolu: 14
    Burdur: 15
    Bursa: 16
    Çanakkale: 17
    Çankırı:18
    Çorum: 19
    Denizli: 20

    Diyarbakır: 21
    Edirne: 22
    Elazığ: 23
    Erzincan: 24
    Erzurum: 25
    Eskişehir: 26
    Gaziantep: 27
    Giresun: 28
    Gümüşhane: 29
    Hakkari: 30
    Hatay: 31
    Isparta: 32
    İçel: 33
    İstanbul: 34
    İzmir: 35
    Kars: 36
    Kastamonu: 37
    Kayseri: 38
    Kırklareli: 39
    Kırşehir: 40

    Kocaeli: 41Konya: 42
    Kütahya: 43
    Malatya: 44
    Manisa: 45
    Kahramanmaraş: 46
    Mardin: 47
    Muğla: 48
    Muş: 49
    Nevşehir: 50
    Niğde: 51
    Ordu: 52
    Rize: 53
    Sakarya: 54
    Samsun: 55
    Siirt: 56
    Sinop: 57
    Sivas: 58
    Tekirdağ: 59
    Tokat: 60

    Trabzon: 61Tunceli: 62
    Şanlıurfa: 63
    Uşak: 64
    Van: 65
    Yozgat: 66
    Zonguldak: 67
    Aksaray: 68
    Bayburt: 69
    Karaman: 70
    Kırıkkale: 71
    Batman: 72
    Şırnak: 73
    Bartın: 74
    Ardahan: 75
    Iğdır: 76
    Yalova: 77
    Karabük: 78
    Kilis: 79
    Osmaniye: 80
    Düzce: 81
    Haberler Güncel Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı hangi illerde?
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