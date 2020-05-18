En az dört vakada ise virüs bulaşan kişinin semptomların başladığı gün hastalığı diğer insanlara bulaştırdığı tespit edildi. Bu zaman diliminde beş vakanın daha olduğu belirtildi.

Kuluçka döneminin çok kısa olduğu ve testlerde negatif sonuç çıkabildiği belirtilen araştırmada, salgını küresel anlamda uzun dönemli olarak kontrol altına almayı başarmanın zor olduğu belirtildi.