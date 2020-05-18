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    • 18.05.2020 11:31
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    'den sonra yeni bir hastalık daha ortaya çıktı! 'dan 'ya sıçradı!

    İlk olarak ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip dünyayı adeta esir aldı. Şu ana kadar 4 milyonu aşkın kişiye bulaşan koronavirüs 300 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Koronavirüs çocuklarda hastalığına neden olduğu bilinirken bir hastalık daha ortaya çıktı. Korona çocuklarda Kawasaki dışında yeni ve gizemli bir hastalığı daha tetikliyor. O hastalık 'dan 'ya sıçradı. Can almaya da başladı. Uzmanlar en az 230 çoçuğun bu bilinmeyen hastalığın pençesinde olduğunu açıkladı. Dünya korona tehdidini atlatamadan bir kez daha paniğe kapıldı. İşte detaylar…

    Korona bitmeden yeni salgın endişesi başladı. Gizemli hastalık bu kez çocukları vuruyor. Avrupa'da yaklaşık 230 çocuk muhtemelen koronanın tetiklediği yeni ve gizemli bir hastalığın pençesinde.

    Çocuklarda "Pediatrik Multisistem Inflamatuar Sendromu" (PMIS) adı verilen nadir bir tabloyu tetiklediğine dair bulgular var. Koronanın gribe benzediği gibi yeni hastalığın belirtileri de tıpkı kawasaki sendromuna benziyor.

    Kawasaki sendromu ve toksik şok sendromu olarak adlandırılan İki tane tablonun birlikte görüldüğü bir durum. Amerika ve Avrupa çocuk ölümlerine neden olan sendrom yüzünden paniğe kapıldı. 230 muhtemel vaka var. İki çocuk ise hayatını kaybetti. Herkesin en büyük korkusu ölü sayısının artması.

    Bütün anne babaların aklındaki soru aynı; "Virüs korona gibi çocuktan çocuğa bulaşır mı?" Çocuklar korona hastalığını çok hafif geçiriyor. Genelde de hasarsız atlatıyor. Ancak bu kez aynı durum söz konusu değil. Kawasaki sendromunda hiç tedavi yapılmazsa yüzde 25 oranında kalp tutulumu oluyor. Sonraki yıllarda sorunlara neden oluyor.

    Erken tedaviyle yüzde 1, yüzde 5'e düşüyor. Uzmanlar, aynı şeyin bu hastalık için de olacağını düşünüyor.

    Yeni sendrom ile korona bağlantısı henüz kanıtlanmadı. Ancak uzmanlar 230 muhtemel vakanın ardından diken üstünde.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Kawasaki'den sonra yeni bir hastalık daha ortaya çıktı! Amerika'dan Avrupa'ya sıçradı!
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