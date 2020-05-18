Bütün anne babaların aklındaki soru aynı; "Virüs korona gibi çocuktan çocuğa bulaşır mı?" Çocuklar korona hastalığını çok hafif geçiriyor. Genelde de hasarsız atlatıyor. Ancak bu kez aynı durum söz konusu değil. Kawasaki sendromunda hiç tedavi yapılmazsa yüzde 25 oranında kalp tutulumu oluyor. Sonraki yıllarda sorunlara neden oluyor.