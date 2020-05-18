Ülkemizde koronavirüs salgının görülmesinin hemen ardından tedbirler alındı. Bu kapsamda pek çok mekanın faaliyeti geçici bir süreliğine durduruldu. Kapatılan mekanlar arasında düğün salonları da yer alıyor. AVM, kuaför ve berberler pazartesi günü İçişleri Bakanlığı tarafından genelgede belirtilen kurallara uyulması kaydıyla açıldı. Şimdi gözler evlilik için gün sayan gençler tarafından düğün salonlarının açılış tarihine çevrildi. Peki, düğün salonları ne zaman açılacak? Haziran ayında serbest olacak mı? İşte merak edilenler...

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Evlilik için gün sayan gençlerin yanıt aradığı düğün salonları ne zaman açılacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Düğün salonlarının bir süre daha kapalı kalacağı tahmin ediliyor. Ancak normalleşme planına göre ilerleyen tarihlerde düğün salonları hakkında açıklama yapılması bekleniyor.