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    • 18.05.2020 16:05
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    Dernek binasında oynayan 16 kişiye "sosyal mesafe" cezası

    ekipleri, 'ndeki bir dernek binasında oynandığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Binaya düzenlenen operasyonda, 9 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Ekipler dernek binasında bulunan 16 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer lira para cezası uyguladı. İçeride bulunan 9 kişiye kumar oynamaktan, 4 kişiye de kumar oynamaya yer temin etmekten adli işlem başlatıldı.

    Sosyal mesafe kuralını ihlal edip kumar oynadılar!

    'da bir dernek binasında oynayanların da bulunduğu 16 kişiye, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "sosyal mesafe" kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası verildi.

    ekipleri, 'ndeki adreste kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

    9 KİŞİ KUMAR OYNARKEN YAKALANDI

    Binaya operasyon düzenleyen ekipler, 16 kişinin bulunduğu adreste 9 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Kumar masasında zarlar, pullar ve 25 bin 650 lira ile 200 dolar ele geçirildi. Şüphelilerin polise yakalanmamak için kendi aralarında haberleştiği iki telsiz de bulundu.

    Operasyon esnasında binada bulunan 16 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

    Ayrıca bu kişilerden 9'una kumar oynamaktan, 4'üne de kumar oynamaya yer temin etmekten adli işlem başlatıldı.

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