Salgın dünyayı kilitledi. Türkiye'de ise 83 milyon el ele verdi. Corona'yı yendi. Dev projelerden de taviz vermedi.

Şehir hastanelerini Çanakkale Köprüsü izledi. Her an kriz olması için bekleyen odaklar yine sevinemedi.

Corona ile sarsılırken Türkiye yatırımlarına devam etti. Dün, 1915 Çanakkale Köprüsü 'nün ayaklarındaki son bölüm olanyapılan törenle yerleştirildi. Törene, video konferans yöntemiyle katılanönemli mesajlar verdi:ÇANAKKALE Boğazı'na köprü inşaatı asırların hayalidir. Ülkemizde pek çok hayal gibi bunu da gerçeğe dönüştürmek hamdolsun bize nasip oldu.DÜNYANIN en uzunu un van ına sahip bu köprü asırlar boyuncasembolü olarak boğazı süsleyecektir.FERİBOTLA 1.5 saat süren yolculuk köprüyletamamlayacak. CHP 'nin başını çektiği bir kesim hep işlerimizi engellemenin,önümüzü kesmenin gayreti içindeydi. Şehir hastanelerineOnlara rağmen ülkemizi şehir hastaneleriyle donatmayı sürdürüyoruz.İLK bölümünü daha önce açtığımız Başakşehir Şehir Hastanemizin ikinci kısmınısunacağız.ÖZALP'teki şehitlerin kanı kurumadan Adana Yüreğir'de vefa grubu saldırıya uğradı.ve beraberindekilerin yaptığı anlaşılmıştır.PKK'NIN uzun namlulu saldırısını CHP'liler Adana'da yumruk ve hakaretle yaptı. Yöntem farklı, zihniyet ve amaç aynıdır.Köprü ayakları arasındaki mesafe 2023 metre. (Türkiye Cumhuriyeti'nin 100.yılını temsil ediyor.)Toplam blok sayısı 32 olacak.318 metre uzunluğa ulaşacak.Kabloların toplam ağırlığı 33 bin 668 ton olacak.Türkiye ile mücadelede dünyayı hayran bıraktı. İstanbul'da Yeşilköy ve Sancaktepe'de yapımı süren pandemi hastanelerinde ise sona yaklaşıldı. Yeşilköy'deki hastanenin isminin yazılı bulunduğu tabela, dün asıldı.başlanan hastanelerintamamlanması planlanıyor. Hastaneler,