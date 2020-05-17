Salgın dünyayı kilitledi. Türkiye'de ise 83 milyon el ele verdi. Corona'yı yendi. Dev projelerden de taviz vermedi.
Şehir hastanelerini Çanakkale Köprüsü izledi. Her an kriz olması için bekleyen odaklar yine sevinemedi.
ASRIN HAYALİ
DÜNYA, Corona ile sarsılırken Türkiye yatırımlarına devam etti. Dün, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayaklarındaki son bölüm olan 32'nci blok yapılan törenle yerleştirildi. Törene, video konferans yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verdi:
ÇANAKKALE Boğazı'na köprü inşaatı asırların hayalidir. Ülkemizde pek çok hayal gibi bunu da gerçeğe dönüştürmek hamdolsun bize nasip oldu.
DÜNYANIN en uzunu unvanına sahip bu köprü asırlar boyunca 1915 Çanakkale Zaferimizin sembolü olarak boğazı süsleyecektir.
FERİBOTLA 1.5 saat süren yolculuk köprüyle 6 dakikada tamamlayacak.
CHP'nin başını çektiği bir kesim hep işlerimizi engellemenin, yalan ve iftira ile önümüzü kesmenin gayreti içindeydi. Şehir hastanelerine demediklerini bırakmadılar. Onlara rağmen ülkemizi şehir hastaneleriyle donatmayı sürdürüyoruz.
İLK bölümünü daha önce açtığımız Başakşehir Şehir Hastanemizin ikinci kısmını 21 Mayıs'ta Japonya Başbakanı ile video konferans ile hizmete sunacağız.
ÖZALP'teki şehitlerin kanı kurumadan Adana Yüreğir'de vefa grubu saldırıya uğradı. Saldırıyı CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı ve beraberindekilerin yaptığı anlaşılmıştır.
PKK'NIN uzun namlulu saldırısını CHP'liler Adana'da yumruk ve hakaretle yaptı. Yöntem farklı, zihniyet ve amaç aynıdır.
2022'DE TAMAMLANACAK
Köprü ayakları arasındaki mesafe 2023 metre. (Türkiye Cumhuriyeti'nin 100.yılını temsil ediyor.)
Toplam blok sayısı 32 olacak.
318 metre uzunluğa ulaşacak.
Kabloların toplam ağırlığı 33 bin 668 ton olacak.
SONA GELİNDİ
Türkiye ile mücadelede dünyayı hayran bıraktı. İstanbul'da Yeşilköy ve Sancaktepe'de yapımı süren pandemi hastanelerinde ise sona yaklaşıldı. Yeşilköy'deki hastanenin isminin yazılı bulunduğu tabela, dün asıldı. 8 Nisan'da inşaatına başlanan hastanelerin 45 günde tamamlanması planlanıyor. Hastaneler, bayram sonu hizmete girecek.