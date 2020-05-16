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    • 16.05.2020 10:08
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    'nde sona doğru! Son bloğun tamamlanması Başkan Erdoğan’ın sı ile gerçekleşecek

    Temeli 2017’de atılan ’nün yapımı hızla devam ediyor. Köprünün 318 metrelik çelik kulelerinin son bloku, Başkan 'ın ile katılımıyla, Ulaştırma ve tarafından gerçekleştirilecek.

    1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru

    'nün yapım çalışmaları corona virüs önlemleri kapsamında hızla sürüyor. Boğazı'nın 'gerdanlığı' olarak ifade edilen köprünün, 9 aydır süren köprü ayakları için artık sona gelindi. Gelibolu yakasındaki köprü ayağında 32'nci ve son blokların montajına başlandı.



    ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞECEK
    Başkan Erdoğan'ın bugün telekonferansla katılacağı tören ile de Lapseki yakasındaki köprü ayağına son bloklar konulacak.

    AYAKLAR 313.5 METREYE ULAŞTI
    Gelibolu yakasındaki köprü ayağında 32'nci blokların montajı başladı ve kulelerde 313.5 metre yüksekliğe ulaşıldı.

    Son bloklar ise bugün düzenlenecek tören ile konulacak. Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkisindeki törene, Ulaştırma ve katılacak. Başkan 'ın ise telekonferans ile katılacak.

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