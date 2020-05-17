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    • 17.05.2020 17:28
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    ? En anlamlı Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri!

    Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan 2020 yılında hangi gün? Sorusunun yanıtı gündemde sıkça araştırılıyor. Her sene resmi tatil olarak etkinliklerle kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 2020 yılında corona virüsten dolayı kutlanamayacak. Atatürk’ün gençlere armağan ettiği bu özel günde sosyal medya paylaşımları yapmak için en anlamlı araştırılmaya başlandı. En güzel ve duygulu 1, 2, 3, 4 kıtalık 19 Mayıs şiirlerini haberimizde derledik.

    19 Mayıs hangi gün 2020? En anlamlı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri!

    Diğer dünya ülkeleri gibi corona virüs ile mücadele ederken okullar tatil edildi ve sosyal izolasyon sağlandı. 2020 yılı 19 Mayıs'ı sokağa çıkma yasağı ile geçeceği için etkinlikler yapılamayacak. Peki 2020 yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı hangi güne denk geliyor? Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs'ın önemini sosyal medyada paylaşmak isteyenler haberimizdeki en anlamlı 19 Mayıs şiirlerini inceleyebilir.

    19 MAYIS HANGİ GÜN?

    Anadolu'da yeni Türk Devleti'nin fiilen temellerinin atıldığı gün olan 19 Mayıs, resmi tatildir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 2020 yılında Salı gününe denk geliyor.

    1, 2, 3, 4 KITALIK 19 MAYIS ŞİİRLERİ

    Bugün 19 Mayıs
    Gençlik bayramı var!
    Bugün Samsun ufkundan
    Yeni bir güneş doğar.

    Karanlığa gömülmüş,
    Vatana nur oldu O,
    Yas bağlayan ruhlara,
    Yüreklere doldu O...

    O bir yaman volkandı,
    Başbuğdu, kahramandı...
    Bugünü kuran odur,
    Yurdu kurtaran odur.

    Bugün 19 Mayıs
    Gençlik bayramı var!
    Bugün Samsun ufkundan
    Yeni bir güneş doğar.

    İ.Hakkı TALAS

    RENKLERDE 19 MAYIS

    Ak 19 Mayıs ak
    Mustafa Kemal Samsuna çıkacak.
    Al 19 Mayıs al
    Sivas'a Mustafa Kemal...
    Yeşil 19 Mayıs yeşil
    Çimenlerde çocuklar oynaşır.
    Mavi 19 Mayıs mavi
    Ordular hedefimiz uygarlık, ileri.
    Mor 19 Mayıs mor
    Sonrasını anlatmak zor.
    Sarı 19 Mayıs sarı
    10 Kasımda bayraklar yarı.
    Ak 19 Mayıs ak
    Atatürk vatan, Atatürk bayrak.
    Pembe 19 Mayıs pembe,
    Atatürk aklım sende.

    Uğur Yiğit

    19 Mayıs

    Türk'ün temel taşıdır,
    Onun ardından gelen
    Kurtuluş Savaşı'dır.

    İşte Türk gençliğine,
    Sağlam temeldir, diye,
    Türk'ün bu şanlı günü
    Bırakıldı hediye.

    Dünya 19 Mayıs
    Bir kurtuluş düğünü.
    Bugün 19 Mayıs
    Gençlik ve Spor günü.

    R.Gökalp ARKIN

    SAMSUN

    Samsun'da o gün doğdu
    Türk'ün eşsiz güneşi,
    Arasalar bulunmaz
    Dünyada onun eşi.
    Bütün yurt inliyordu,
    Vatan gidiyor diye.
    O sanki Türk yurduna
    Gökten geldi hediye.
    Samsun, Sivas demedi
    Bütün yurdu dolaştı,
    Türk'ün bu öz evlâdı
    Vatanla kucaklaştı.
    Bin dokuz yüz on dokuz
    Türk'ün temel taşıdır.
    Ardından gelen savaş
    İstiklâl Savaşı'dır.
    Temiz Türk gençliğine
    Armağan olsun diye
    Bu büyük ve şanlı gün
    Bırakıldı hediye.

    COŞUYOR

    Coşuyor Karadeniz,
    Çarpıyor yüreğimiz,
    Açıldı Türk'ün önü,
    Bekliyor Ata'yı
    19 Mayıs günü.
    Ata'm Samsun'a çıktı,
    Yumruklarını sıktı,
    Kurtuluşa hız oldu.
    Savaştı içte, dışta,
    Dünyaya yıldız oldu.
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