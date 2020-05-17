19 Mayıs hangi gün 2020? En anlamlı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri!

SAMSUN



Samsun'da o gün doğdu

Türk'ün eşsiz güneşi,

Arasalar bulunmaz

Dünyada onun eşi.

Bütün yurt inliyordu,

Vatan gidiyor diye.

O sanki Türk yurduna

Gökten geldi hediye.

Samsun, Sivas demedi

Bütün yurdu dolaştı,

Türk'ün bu öz evlâdı

Vatanla kucaklaştı.

Bin dokuz yüz on dokuz

Türk'ün temel taşıdır.

Ardından gelen savaş

İstiklâl Savaşı'dır.

Temiz Türk gençliğine

Armağan olsun diye

Bu büyük ve şanlı gün

Bırakıldı hediye.