19 Mayıs hangi gün 2020? En anlamlı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri!

Diğer dünya ülkeleri gibi corona virüs ile mücadele ederken okullar tatil edildi ve sosyal izolasyon sağlandı. 2020 yılı 19 Mayıs'ı sokağa çıkma yasağı ile geçeceği için etkinlikler yapılamayacak. Peki 2020 yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı hangi güne denk geliyor? Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs'ın önemini sosyal medyada paylaşmak isteyenler haberimizdeki en anlamlı 19 Mayıs şiirlerini inceleyebilir.
19 MAYIS HANGİ GÜN?
Anadolu'da yeni Türk Devleti'nin fiilen temellerinin atıldığı gün olan 19 Mayıs, resmi tatildir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 2020 yılında Salı gününe denk geliyor.
1, 2, 3, 4 KITALIK 19 MAYIS ŞİİRLERİ
Bugün 19 Mayıs
Gençlik bayramı var!
Bugün Samsun ufkundan
Yeni bir güneş doğar.
Karanlığa gömülmüş,
Vatana nur oldu O,
Yas bağlayan ruhlara,
Yüreklere doldu O...
O bir yaman volkandı,
Başbuğdu, kahramandı...
Bugünü kuran odur,
Yurdu kurtaran odur.
Bugün 19 Mayıs
Gençlik bayramı var!
Bugün Samsun ufkundan
Yeni bir güneş doğar.
İ.Hakkı TALAS
RENKLERDE 19 MAYIS
Ak 19 Mayıs ak
Mustafa Kemal Samsuna çıkacak.
Al 19 Mayıs al
Sivas'a Mustafa Kemal...
Yeşil 19 Mayıs yeşil
Çimenlerde çocuklar oynaşır.
Mavi 19 Mayıs mavi
Ordular hedefimiz uygarlık, ileri.
Mor 19 Mayıs mor
Sonrasını anlatmak zor.
Sarı 19 Mayıs sarı
10 Kasımda bayraklar yarı.
Ak 19 Mayıs ak
Atatürk vatan, Atatürk bayrak.
Pembe 19 Mayıs pembe,
Atatürk aklım sende.
Uğur Yiğit
19 Mayıs
Türk'ün temel taşıdır,
Onun ardından gelen
Kurtuluş Savaşı'dır.
İşte Türk gençliğine,
Sağlam temeldir, diye,
Türk'ün bu şanlı günü
Bırakıldı hediye.
Dünya 19 Mayıs
Bir kurtuluş düğünü.
Bugün 19 Mayıs
Gençlik ve Spor günü.
R.Gökalp ARKIN
SAMSUN
Samsun'da o gün doğdu
Türk'ün eşsiz güneşi,
Arasalar bulunmaz
Dünyada onun eşi.
Bütün yurt inliyordu,
Vatan gidiyor diye.
O sanki Türk yurduna
Gökten geldi hediye.
Samsun, Sivas demedi
Bütün yurdu dolaştı,
Türk'ün bu öz evlâdı
Vatanla kucaklaştı.
Bin dokuz yüz on dokuz
Türk'ün temel taşıdır.
Ardından gelen savaş
İstiklâl Savaşı'dır.
Temiz Türk gençliğine
Armağan olsun diye
Bu büyük ve şanlı gün
Bırakıldı hediye.
COŞUYOR
Coşuyor Karadeniz,
Çarpıyor yüreğimiz,
Açıldı Türk'ün önü,
Bekliyor Ata'yı
19 Mayıs günü.
Ata'm Samsun'a çıktı,
Yumruklarını sıktı,
Kurtuluşa hız oldu.
Savaştı içte, dışta,
Dünyaya yıldız oldu.