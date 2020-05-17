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    • 17.05.2020 Gazete
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    133 gündür kayıp

    Tunceli'de 'nun aranması 133. gün de devam etti. İşte Takvim Gazetesi’nin 17 Mayıs 2020 tarihli güncel sayfalarından derlediğimiz haberler…

    133 gündür kayıp
    Tunceli'de 'nun aranması 133. gün de devam etti.
    'den giden dalgıç polisler Uzunçayır Baraj Gölü'nün zeminine indi. Arama çalışmaları sürüyor.


    ŞAKA DEĞİL GERÇEK KOPARANA 60 BİN LİRA CEZA
    Konya'da Şakayık çiçeği açtı. Koparan yandı. Çünkü cezası 60 bin liraydı.

    KEKLİK SAVAŞI 17 YARALI
    'ta tarım işçileri savaştı. 17 kişi yaralandı. Çadırlarında bulunan 20 keklik ise doğaya salındı.
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