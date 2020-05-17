Tunceli'de Gülistan Doku'nun aranması 133. gün de devam etti.
Çanakkale'den giden dalgıç polisler Uzunçayır Baraj Gölü'nün zeminine indi. Arama çalışmaları sürüyor.
ŞAKA DEĞİL GERÇEK KOPARANA 60 BİN LİRA CEZA
Konya'da Şakayık çiçeği açtı. Koparan yandı. Çünkü cezası 60 bin liraydı.
KEKLİK SAVAŞI 17 YARALI
Yozgat'ta tarım işçileri savaştı. 17 kişi yaralandı. Çadırlarında bulunan 20 keklik ise doğaya salındı.
Çanakkale'den giden dalgıç polisler Uzunçayır Baraj Gölü'nün zeminine indi. Arama çalışmaları sürüyor.
ŞAKA DEĞİL GERÇEK KOPARANA 60 BİN LİRA CEZA
Konya'da Şakayık çiçeği açtı. Koparan yandı. Çünkü cezası 60 bin liraydı.
KEKLİK SAVAŞI 17 YARALI
Yozgat'ta tarım işçileri savaştı. 17 kişi yaralandı. Çadırlarında bulunan 20 keklik ise doğaya salındı.