



ORDU MU ŞİMDİ!

CORONA tedbirleri kapsamında 15 ile, dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. En ilginç haber ise Samsun ve Ordu'dan geldi. Samsun Terme ile Ordu'nun İkizce ilçesini ayıran mahallelerin arasındaki mesafe, yalnızca 7 metreydi. Kısıtlama kapsamında sokağa çıkmak Samsun'da yasakken, Ordu'da serbestti! İki ilin sınırı kabul edilen ve yarısı Ordu'ya yarısı Samsun'a ait olan 7 metrelik yol, bölge halkını da şaşkına çevirdi. Yaşar Körkem, "Bu yolun sınır olmasıyla çok ilginç olaylar oluyordu, kısıtlama ile birlikte bir ilginç olay daha olmuş oldu" diyerek yaşanılan durumu özetledi.