Salgına karşı 15 büyükşehirde dört günlük kısıtlama dün başladı. Herkes evine kapandı. Adana ise kapsam dışı kaldı.
Fakat aşırı sıcak vardı. Termometreler 52 dereceye kadar çıktıktan sonra patladı. Dışarıda kimse kalmadı.
ORDU MU ŞİMDİ!
CORONA tedbirleri kapsamında 15 ile, dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. En ilginç haber ise Samsun ve Ordu'dan geldi. Samsun Terme ile Ordu'nun İkizce ilçesini ayıran mahallelerin arasındaki mesafe, yalnızca 7 metreydi. Kısıtlama kapsamında sokağa çıkmak Samsun'da yasakken, Ordu'da serbestti! İki ilin sınırı kabul edilen ve yarısı Ordu'ya yarısı Samsun'a ait olan 7 metrelik yol, bölge halkını da şaşkına çevirdi. Yaşar Körkem, "Bu yolun sınır olmasıyla çok ilginç olaylar oluyordu, kısıtlama ile birlikte bir ilginç olay daha olmuş oldu" diyerek yaşanılan durumu özetledi.
Sokağa çıkan Ordulular, evde kalan Samsunlu komşularıyla uzaktan sohbet etti.
MESAFE YOK
Megakent İstanbul'da 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Çalışmak zorunda olanlar toplu ulaşımda yine zorluk yaşadı. Sefer sayıları azalan metrobüsteki yoğunluk nedeniyle sosyal mesafeyi korumak imkansızdı.
GEÇMİŞ OLSUN
İzmir Kemalpaşa'da aile hekimi Alaattin Bayraktar, 27 Mart'ta Corona'ya yakalandı. 10 gün solunum cihazına bağlı kalan Bayraktar, yoğun tedavi ile hayata tutunmayı başardı.
İŞTE COVİD
Konya'da yaşayan Murat Dolapoğlu, pandemiden çok etkilendi. İki ay önce doğan Fransız buldoğu cinsi köpeğine COVİD-19 ismini verdi. "COVİD de virüs gibi çok hareketli" dedi.
GÜNEŞ EVDE BIRAKTI
ADANA'DA Corona tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanmadı. Ancak bu kez de güneş insanları dışarı çıkartmadı. Hava sıcaklığının 52 derece olduğu kentte, termometreler bile arıza yaptı.
SAHİLLERDE DENETİM
İstanbul'un sahillerinde de Corona önlemi vardı. Dün Topkapı Sarayı'nda görev yapan Atlı Jandarma Birlikleri, Sarıyer Gümüşdere sahilinde denetim yaptı.
HEP BERABER CORONA
YURT genelinde berberler 11 Mayıs'ta açıldı. Uşak'ta vakalar patladı! 26 berberin COVİD-19 testi pozitif çıktı. Hepsi karantinaya alındı.
41 HASTAMIZI KAYBETTİK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Bin 610 kişiye de COVID-19 tanısı konulduğunu vurguladı. 2004 kişinin ise iyileştiğini belirten Koca, "Coronavirüs'ün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük" ifadelerini kullandı.
İNGİLTERE'DE ARTIŞ SÜRÜYOR
İNGİLTERE Corona ile mücadelede sınıfta kaldı. Ülkede son 24 saatte 3 bin 451 yeni vakaya rastlandı. Ölenlerin sayısı ise 34 bin 466'ya ulaştı...
Yıldırım tutuklama!