"Bence gitmeden öğren ki yapraklara gelmeyesin..."

Davutoğlu ve Babacan'a grup kurması için destek veririz..." açıklaması Genel Merkez 'i karıştırmıştı.Her kafadan ayrı bir ses çıkıyordu.İçlerinden biri, "Ben gidersem Davutoğlu'nun partisine giderim" dedi, "Hiç değilse liyakatli."Diğeri, "Gideceğin partinin amblemini biliyor musun bari?" diye takıldı."Yaprak!..""Ne yaprağı?""Bilmiyorum... Artık gidince öğrenirim..."





Birkaç kişi kıkırdayınca Faik Öztrak, "Çok ayıp!" dedi. "Böyle imalar hiç yakışmıyor!"

Ayıplanan vekil şaşırmıştı. "Davutoğlu'nun partisine giderse bir daha geri dönemez demek istedim." dedi. "Bunun neresi ayıp, anlamadım!"

"Neden geri dönemesin?"

"Davutoğlu bırakmaz da ondan. Erdoğan'dan emanet aldığı koskoca partiyi geri vermek istemeyen birinden söz ediyoruz. Grup kursun diye 20 milletvekili veririz sonra borçlu çıkarız, benden söylemesi..."







Masa başında sessizce dinleyen Genel Başkanları bir an için ürperdi!.. Daha önce Akşener'in İP'ine verilen 15 milletvekili arasında yer alanlardan biri sessizliği böldü: "Bu sefer ben hiçbir yere gitmem!.."

Engin Özkoç resti çekti: "Ne demek, gitmem? Parti disiplinine herkes uymak zorunda!"

"Bu sefer sen git, biz seni arkadan destekleyelim..."

"Liderim nereye verirse ben hiç düşünmem giderim..."







Engin Özkoç bu cevabının hemen ardından kaçamak bakışlarla Genel Başkanını kontrol etti. Hoşnut olduğunu görünce de mutluluktan yanakları şişti. Ne ki çok geçmeden yeni bir soruyla sarsıldı: "LGBT parti kursa oraya da gider misin?"

Bu soru karşısında sıkışsa da kuyruğunu dik tutmaya çalışarak, "Benim için fark etmez" dedi, "Ha Babacan ha Davutoğlu ha LGBT. Seve seve giderim..."

"Ama LGBT'ye gidersin de bir daha geri dönemezsin?.."



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