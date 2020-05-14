Bu kez de yapılan son çalışmalar ile tarihi köprünün her iki yakada bulunan deniz içindeki kesonları üzerine 31. blokları yerleştirildi ve köprünün ayak uzunluğu 318 metreye ulaştı. Köprü ayaklarındaki çalışmaların hafta sonu yapılacak törenle tamamlanması bekleniyor.