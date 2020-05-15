İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından iç güvenlik operasyonlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Laftan sözden anlamıyorlar! Bestler Dereler'de üç teröristin etkisiz edilmesinden sonra... Kahramanlar peşinizde dedik. Bugün iki terörist daha gitti... Devamı gelecek."
Laftan sözden anlamıyorlar!— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 15, 2020
Bestler Dereler'de üç teröristin etkisiz edilmesinden sonra...
Kahramanlar peşinizde dedik.
Bugün iki terörist daha gitti...
Devamı gelecek... pic.twitter.com/347IR9hKm2