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    • 15.05.2020 19:58
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    Son dakika: Bakan Soylu Twitter'dan duyurdu: Bugün iki daha gitti! Devamı gelecek

    , Twitter hesabından iç güvenlik operasyonlarına ilişkin paylaşımda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün iki daha gitti. Devamı gelecek." ifadelerini kullandı.

    Bugün iki terörist daha gitti! Devamı gelecek

    , Twitter hesabından iç güvenlik operasyonlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

    Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
    "Laftan sözden anlamıyorlar! Bestler Dereler'de üç teröristin etkisiz edilmesinden sonra... Kahramanlar peşinizde dedik. Bugün iki terörist daha gitti... Devamı gelecek."

    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Soylu Twitter'dan duyurdu: Bugün iki terörist daha gitti! Devamı gelecek
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