Ülkemizde koronavirüs salgınının yayılmasını durdurmak amacıyla bir süredir sokağa çıkma yasağı kararı alınıyor. Daha önce 31 il için alınan yasak kararı aşama aşama azaltılmaya başlandı. İlk olarak 7 il için yasak kaldırıldı. Bu hafta için de 9 ilde daha yasak kalktı. Peki, 4 gün sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Yarın hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK OLAN İLLER

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde, 15 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 19 Mayıs Salı günü saat 24.00'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.