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    • 16.05.2020 02:01
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    Belediyesi’ne kayyum atanan Vali 'ten ilk icraat! Belediye binasına devasa Türk bayrağı astırdı

    İçişleri Bakanlığı tarafından ’li Belediye Başkanı Propagandası Yapmak, Terör Örgütüne Üye Olmak, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” suçları kapsamında gözaltına alınarak görevine son verilmişti. Belediye’ye kayyum olarak atanan Siirt Valisi ilk iş olarak belediye binasına devasa bir Türk bayrağı astırdı. O anlar vatandaşlar tarafından kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı.

    Kayyum olarak atanan validen ilk icraat

    'li ili Belediye Başkanı , Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, Siirt ili Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz, Siirt ili Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, ili Korkut ilçesi Altınova Belde Belediye Başkanı Casim Budak görevlerinden alınarak belediyelere kayyum atanmıştı. Başkanlar ise güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

    SİİRT VALİSİ KAYYUM OLARAK ATANDI
    İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediye Başkanlığı'na da kayyum atandı. Geçtiğimiz gün sabahın erken saatlerinde 'ne gelen çok sayıda polis, belediye binasının içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

    Önlemlerin ardından kayyum olarak görevlendirilen Siirt Valisi atandı.

    İLK İŞ TÜRK BAYRAĞI ASTIRMAK OLDU
    Vali Ali Fuat Atik görevi devir alır almaz belediye binasına devasa bir Türk bayrağı astırdı. Belediye binasına Türk bayrağının asılması ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı.

    HAYRETTİN ŞAŞMAZ / SABAH

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