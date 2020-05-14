Son dakika: Bakan Fahrettin Koca'dan 14 Mayıs Eczacılar Günü mesajı

Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca, sosyal medya hesapları üzerinden 14 Mayıs Eczacılar Günü'nü kutladığı bir video paylaştı
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Hekimle başlayan şifa süreci eczacıyla devam eder. Onlarca soru vardır ki, eczacıya sorulur. Muayene odasıyla eczane arasındaki mesafe çok kısadır. Hasta ve hekim bilir ki, tanı "ecza" ile şifaya döner. Eczacılarımıza sevgilerimi sunuyorum. 14 MAYIS ECZACILAR GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN" ifadelerine yer verdi.
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Hekimle başlayan şifa süreci eczacıyla devam eder. Onlarca soru vardır ki, eczacıya sorulur. Muayene odasıyla eczane arasındaki mesafe çok kısadır. Hasta ve hekim bilir ki, tanı "ecza" ile şifaya döner. Eczacılarımıza sevgilerimi sunuyorum. 14 MAYIS ECZACILAR GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN" ifadelerine yer verdi.
Hekimle başlayan şifa süreci eczacıyla devam eder. Onlarca soru vardır ki, eczacıya sorulur. Muayene odasıyla eczane arasındaki mesafe çok kısadır. Hasta ve hekim bilir ki, tanı "ecza" ile şifaya döner. Eczacılarımıza sevgilerimi sunuyorum. 14 MAYIS ECZACILAR GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN pic.twitter.com/4q2vgVeuyC— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 14, 2020