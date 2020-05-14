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    • 14.05.2020 22:46
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    Son dakika: Bakan Fahrettin Koca'dan 14 Mayıs Eczacılar Günü mesajı

    Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca, hesapları üzerinden 14 Mayıs Eczacılar Günü'nü kutladığı bir video paylaştı

    Bakan Koca'dan Eczacılar Günü mesajı
    Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca, hesapları üzerinden 14 Mayıs Eczacılar Günü'nü kutladığı bir video paylaştı


    Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Hekimle başlayan şifa süreci eczacıyla devam eder. Onlarca soru vardır ki, eczacıya sorulur. Muayene odasıyla eczane arasındaki mesafe çok kısadır. Hasta ve hekim bilir ki, tanı "ecza" ile şifaya döner. Eczacılarımıza sevgilerimi sunuyorum. 14 MAYIS ECZACILAR GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN" ifadelerine yer verdi.






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