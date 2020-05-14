



HAVASI DAHA KİRLİ İLÇELER

İstanbul genelinde özellikle rüzgarın kuvvetli estiği kuzey tarafında bulunan ilçelerin hava kalitesi daha iyi olduğunu söyleyen Doğan, "Trafiğin yoğun olduğu Bağcılar, Mecidiyeköy, Aksaray, Kadıköy ve Göztepe gibi ilçelerde hava kirliliği biraz daha yüksek olabiliyor. Ama içinde bulunduğumuz dönemde bu ilçelerde de hava kalitesinin iyileştiğini görüyoruz" dedi.