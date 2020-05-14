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    • 14.05.2020 16:05
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    'nde eski günleri aratmayan yoğunluk!

    Ülkemizde le mücadele kapsamında tedbirler alınmaya devam ediliyor. Maske takma ve uyarıları dikkate alınırken, bugün Kadıköy 'nde yoğun bir kalabalık gözlemlendi. Eski günleri aratmayan yoğunlukta, vatandaşların çoğunluğunun sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü.

    Bağdat Caddesi'nde yoğun kalabalık! Tedbirlere uymadılar!

    le mücadele kapsamında maske takma ve uyarıları sürerken Kadıköy 'nde eski günleri aratmayan bir yoğunluk yaşandı. Bağdat Caddesi'ne çıkanların çoğunun "Kontrollü Sosyal Hayat"'ın gerektirdiği sosyal mesafe kuralına uymadıkları, bazılarının maske takmadığı görüldü.

    SAHİLDE EVCİL HAYVANLARIYLA BİRLİKTE YÜRÜYÜŞ YAPTILAR

    Kimi vatandaşlar, caddede yürüyüş yaparken kimileri ise banklarda oturmayı tercih etti. Öte yandan caddede araçların da yoğunluk oluşturduğu dikkat çekti. Ayrıca sahillerde ise vatandaşların evcil hayvanlarıyla birlikte yürüyüş yaptıkları görüldü. Bir kadın ise köpeğini bebek arabasında gezdirdi.

    Haberler Güncel Bağdat Caddesi'nde eski günleri aratmayan yoğunluk!
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