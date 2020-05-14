Çocuklar 40 günlük karantinanın ardından sokağa çıktı





BRAVO HASSAN

TÜRK asıllı oyuncu Tamer Hassan, rol aldığı Game Of Thrones dizisiyle tanındı. İngiltere'de yaşayan Hassan, dün salgınla mücadele eden sağlıkçılara maske ve ateş ölçer dağıttı.





DSÖ: CORONA KALICI OLABİLİR

DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, Covid-19'un, tıpkı HIV gibi kalıcı olabileceği uyarısında bulundu. Ryan, "Virüse karşı en büyük umudumuz, tüm dünyanın eşit şekilde yararlanabileceği çok etkili bir aşının bulunması" dedi.



YKS ADAYLARINA BAŞVURU KOLAYLIĞI

İçişleri Bakanlığı, 15 ilde, 15-19 Mayıs 2020 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili genelge yayınladı. Buna göre, YKS'ye girecek olan öğrencilerin T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması adına tüm il ve ilçe nüfus müdürlükleri 18- 19 Mayıs 2020 tarihlerinde açık bulundurulacak.



İYİLEŞENLER 100 BİNİ AŞTI

SAĞLIK Bakanlığı, dün Coronavirüs nedeniyle 58 kişinin vefat ettiğini, toplam can kaybının ise 3 bin 952 olduğunu açıkladı. Dün 33 bin 332 test yapılırken, bin 639 yeni vaka tanısı konuldu, 2 bin 826 kişi iyileşti. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 101 bin 715 oldu. Yoğun bakım hasta sayısı 998'e, entübe hasta sayısı 535'e geriledi.



ERDOĞAN'DAN İZİN MÜJDESİ

BAŞKAN Erdoğan, kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanların 18 Mayıs Pazartesi günü idari izinli sayılmalarını onayladı. Erdoğan, gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması talimatını da verdi.