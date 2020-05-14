Çocuklar 40 günlük karantinanın ardından sokağa çıktı

Corona salgını dünyayı esir aldı. Güçlü sağlık ordusu ve donanımlı hastaneleriyle Türkiye, virüsle mücadelede diğer ülkelere fark attı. Vatandaşların da kurallara uymasıyla, COVİD- 19 kontrol altına alındı. Virüs önlemleri kapsamında alınan evden çıkması yasaklanan çocuklar, 40 gün sonra sokağa çıktı. Parklar, sahiller ve sokaklar, yeniden çocuk sesleriyle çınladı. Arkadaşlarıyla hasret gideren minikler, güzel havanın tadını çıkardı. Çocukların virüsten korunmak için maske takması, takdir topladı.
Günler sonra aileleriyle birlikte sokağa çıkan çocuklar, doyasıya eğlendi.
MASKESİZ ÇIKMADILAR
GÜVENLI OLDUĞU ANDA AÇILACAK
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılacağı zamanla ilgili bilgi verdi. Okulların, öğrenciler, öğretmenler ve veliler için en güvenli zamanda en güvenli şekilde açılacağını belirtti.
SALGINA SİPER ORDU
Türkiye'nin en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı Ordu'nun Gölköy İlçesi'nde hiç Corona vakası görülmedi. İstanbul'dan Gölköy'e giden Hatice Şahin, "Kendi bahçemizde sebze yetiştiriyoruz. Organik besleniyoruz" dedi.
EN BABA MUTLULUK
Antalya'da hemşire Himmet Dündar, salgın nedeniyle 40 gündür göremediği kızı Melis'e kavuştu. "Bu süreçte kızımın kokusunu çok özledim. Eve geldiğimde ilk iş, kızımın kokusunu içime çekmek oldu" dedi.
TESADÜF VAKA
İstanbul'da kaldıkları binada yangın çıkan 3 kişilik aile, hastaneye kaldırıldı. Corona testleri pozitif çıktı! 12 yaşındaki çocuk, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Anne babasının durumu ise iyi.
POZİTİF OLUN
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazif Karagözoğlu, Corona test sonucu pozitif çıkanları uyardı: Evde izolasyon sağla. Oda dışında maske tak. Günde en az 8 bardak su iç. Odan sık sık Dr. M. Nazif Karagözoğlu havalandır.
GÜZEL DEMİŞ
İngiltere'nin güzellik kraliçesi Bhasha Mukherjee (24), asıl mesleği doktorluğa dönerek salgına karşı mücadele etti. "Hemşireler, gözyaşlarını silmek için sessiz bir köşe buluyor. Yorgunluktan yıkılıyor. Evdekiler kuaförlere ve güzellik salonlarına gidememekten şikayet ediyor" dedi.
BRAVO HASSAN
TÜRK asıllı oyuncu Tamer Hassan, rol aldığı Game Of Thrones dizisiyle tanındı. İngiltere'de yaşayan Hassan, dün salgınla mücadele eden sağlıkçılara maske ve ateş ölçer dağıttı.
DSÖ: CORONA KALICI OLABİLİR
DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, Covid-19'un, tıpkı HIV gibi kalıcı olabileceği uyarısında bulundu. Ryan, "Virüse karşı en büyük umudumuz, tüm dünyanın eşit şekilde yararlanabileceği çok etkili bir aşının bulunması" dedi.
YKS ADAYLARINA BAŞVURU KOLAYLIĞI
İçişleri Bakanlığı, 15 ilde, 15-19 Mayıs 2020 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili genelge yayınladı. Buna göre, YKS'ye girecek olan öğrencilerin T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması adına tüm il ve ilçe nüfus müdürlükleri 18- 19 Mayıs 2020 tarihlerinde açık bulundurulacak.
İYİLEŞENLER 100 BİNİ AŞTI
SAĞLIK Bakanlığı, dün Coronavirüs nedeniyle 58 kişinin vefat ettiğini, toplam can kaybının ise 3 bin 952 olduğunu açıkladı. Dün 33 bin 332 test yapılırken, bin 639 yeni vaka tanısı konuldu, 2 bin 826 kişi iyileşti. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 101 bin 715 oldu. Yoğun bakım hasta sayısı 998'e, entübe hasta sayısı 535'e geriledi.
ERDOĞAN'DAN İZİN MÜJDESİ
BAŞKAN Erdoğan, kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanların 18 Mayıs Pazartesi günü idari izinli sayılmalarını onayladı. Erdoğan, gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması talimatını da verdi.