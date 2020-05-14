Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına Bodrum Bitez'de satın aldığı villanın ruhsata aykırı bölümlerinin yıkım kararı Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince belirlenmesinin ardından Özdil ailesi villanın kaçak bölümlerini yıkmadı.

CHP'li Bodrum Belediyesi ekipleri yıkım için dün eve gitti. Hülya Özdil'in avukatı tarafından Muğla İdare Mahkemesi başkanlığına yıkım kararı iptali başvurusu yapıldı. Başvuru sonrası yıkım kararının iptal edildiği öğrenildi.

Bu arada Özdil'in avukatının villanın yapı kayıt belgesinin iptaline ilişkin işlemin ortadan kaldırılması davasına bakan Muğla 1. İdare Mahkemesi bu isteği reddetti.