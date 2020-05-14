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    • Güncel
    • 14.05.2020 Gazete
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    Bitmez tiyatro! ’in kaçak villası için mahkemeden skandal karar

    Sözcü Gazetesi Yazarı ’in ’daki villasının kaçak olduğu anlaşıldı. Yıkım günü mahkemeden durdurma çıktı.. Belediye işçileri, iş makinası yerine elleriyle söküm yaptı. Kiremitleri tek tek itina ile istifledi.

    Yılmaz Özdil'in eşi adına 'de satın aldığı villanın ruhsata aykırı bölümlerinin yıkım kararı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince belirlenmesinin ardından Özdil ailesi villanın kaçak bölümlerini yıkmadı.

    'li Bodrum Belediyesi ekipleri yıkım için dün eve gitti. Hülya Özdil'in avukatı tarafından Muğla İdare Mahkemesi başkanlığına yıkım kararı iptali başvurusu yapıldı. Başvuru sonrası yıkım kararının iptal edildiği öğrenildi.

    Bu arada Özdil'in avukatının villanın yapı kayıt belgesinin iptaline ilişkin işlemin ortadan kaldırılması davasına bakan Muğla 1. İdare Mahkemesi bu isteği reddetti.

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