Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.05.2020 10:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.05.2020 10:42
    ABONE OL

    Son dakika: yazarı 'in kaçak villasında yıkım çalışmaları başladı! İşte ilk görüntüler!

    Son dakika haberleri... Yazarı ’in ’deki kaçak villasında yıkım işlemleri başladı. ekiplerinin de aralarında bulunduğu görevliler villaya geldi, çalışmalar sürüyor.

    Yozdil'in kaçak villası yıkılıyor!

    Yazarı 'in 'de muhteşem manzaralı villasının kaçak bölümlerinde yıkım başladı. Sabahın erken saatlerinde ekiplerinin de aralarında bulunduğu görevlilier villaya geldi. Şu an villada yıkım çalışmaları devam ediyor.

    Olayı başından beri takip eden Gazeteci Mustafa Gündoğ; "Sabah saatlerinde Belediyesi ekiplerinin de aralarında bulunduğu bir grup görevli villaya geldi. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Yıkımı gerçekleştirmesi gereken pervole, bodrum katı, jeneratör odası ve müştemilat bulunuyor" dedi. (Sabah)

    Haberler Güncel Son dakika: Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in kaçak villasında yıkım çalışmaları başladı! İşte ilk görüntüler!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri