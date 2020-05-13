Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil'in Bodrum Bitez'de muhteşem manzaralı villasının kaçak bölümlerinde yıkım başladı. Sabahın erken saatlerinde Bodrum Belediyesi ekiplerinin de aralarında bulunduğu görevlilier villaya geldi. Şu an villada yıkım çalışmaları devam ediyor.

Olayı başından beri takip eden Gazeteci Mustafa Gündoğ; "Sabah saatlerinde Bodrum Belediyesi ekiplerinin de aralarında bulunduğu bir grup görevli villaya geldi. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Yıkımı gerçekleştirmesi gereken pervole, bodrum katı, jeneratör odası ve müştemilat bulunuyor" dedi. (Sabah)