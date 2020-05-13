Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen corona virüsü salgını ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Özellikle corona belirtilerine yönelik araştırmalar güncel olarak yapılırken yayılmasının önlenmesi adına önlem ve tedbirler alınmaya devam ediyor. Son olarak yeni corona belirtileri ortaya çıkmıştı. Özellikle çocuklarda sindirim problemleri ile baş gösteren bu durum üzerinde araştırmalar yapıldı. Yeni tip koronavirüsün çocuklarda sindirim sistemi semptomlarıyla başlıyor olabileceği bildirildi. "Frontiers in Pediatrics" dergisinde yayımlanan araştırma, çocuklarda ateş veya bulantı ve ishalin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonu şüphesi doğurması gerektiğini ortaya koydu. Araştırmada, çocuklarda ilk başta ortaya çıkan sindirim sistemi semptomlarının, virüsün hedef aldığı hücrelerdeki reseptör türlerine bağırsaklarda da rastlandığından, sindirim kanalında potansiyel bir enfeksiyonun göstergesi olabileceği belirtildi. Buna göre; corona virüsü belirtileri nelerdir? İşte yeni corona belirtileri son dakika gelişmeleri...
CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR? YENİ CORONA BELİRTİLERİ ORTAYA ÇIKTI!
Corona virüsü belirtilerine yönelik son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken çocuklar ve yetişkinler arasında farklı semptomların görüldüğü ortaya çıktı. Özellikle sindirim sistemine yönelik problemler ile çocuklarda görüldüğüne dair araştırmalar yapıldı ve sonuçlarına ulaşıldı. Buna göre; yeni corona virüsü belirtileri nelerdir?
İşte son dakika haberinin detayları...
MİDE BULANTISI VE İSHAL CORONA VİRÜS BELİRTİSİ Mİ?
Yeni tip koronavirüsün çocuklarda sindirim sistemi semptomlarıyla başlıyor olabileceği bildirildi.
Sonuçları "Frontiers in Pediatrics" dergisinde yayımlanan araştırma, çocuklarda ateş veya bulantı ve ishalin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonu şüphesi doğurması gerektiğini ortaya koydu.
Araştırmada, çocuklarda ilk başta ortaya çıkan sindirim sistemi semptomlarının, virüsün hedef aldığı hücrelerdeki reseptör türlerine bağırsaklarda da rastlandığından, sindirim kanalında potansiyel bir enfeksiyonun göstergesi olabileceği belirtildi.
ÇOCUKLARDAKİ SİNDİRİM SİSTEMİ SEMPTOMLARI
Çin'in Vuhan kentinde Tongci Hastanesi Pediatri Bölümünde görevli doktor Vınbin Li, "Çoğu çocuk Kovid-19'dan sadece biraz etkilendi ve çok az sayıdaki ağır vakada sıklıkla altta yatan bir sağlık sorunu vardı. Çocukta solunum yolu semptomları veya başka bir hastalıktan muzdarip olma durumu yoksa erken dönemde teşhisi gözden kaçırmak kolay." değerlendirmesini yaptı.
Li, Kovid-19 hakkındaki deneyimleri doğrultusunda virüsün salgına dönüştüğü yerlerde özellikle ateş ya da bu hastalığa daha önce yakalandığına dair öykü varsa sindirim sistemi semptomları gösteren çocukların, virüsle enfekte olduğundan şüphelenilmesi gerektiğini vurguladı.
Doktor Li ve meslektaşları, öksürükle başlayan solunum yolu şikayeti göstermeden hastaneye kaldırılan, sonradan zatürre ve Kovid-19 teşhisi konulan çocuklarla yürüttükleri klinik çalışmada, söz konusu bulguyu elde etti.
Ekip, her 5 çocuktan 4'ünün hastaneye getirilmeden önce sindirim sistemi semptomları gösterdiğine işaret etti.
COVİD-19 HASTALARI ARASINDA EN YAYGIN SEMPTOMLAR
Halsizlik
Ateş
Kuru öksürük
Bazı durumlarda ortaya çıkan daha az yaygın semptomlar
Kas ağrısı
Burun tıkanıklığı
Baş ağrısı veya baş dönmesi
Boğaz ağrısı
İshal ve mide bulantısı
Titreme
Koku ve tat alma duyusu kaybı
Mide ve bağırsak sorunları
COVİD-19 HASTALARINDA NADİR GÖRÜLEN ALIŞILMADIK BELİRTİLER
COVİD PARMAĞI
Birçok ülkede Covid-19 hastalarının parmaklarında kızarıklık ve döküntülere rastlandı. Üstelik çoğu vakada bu kızarıklıklara diğer yaygın belirtilerin eşlik etmediği görüldü. Döküntülerin kırmızı veya mor lezyonlar şeklinde olabileceği, ayağın yanında veya tabanında, hatta ellerde de ortaya çıktığı saptandı.
Konjonktivit veya kırmızı göz
Konjonktivit Covid-19'un nadir görülen bir belirtisi olarak gözyaşlarında viral parçacıkların görülmesiyle ortaya çıktı.
Uzmanlara göre herhangi bir üst solunum yolu enfeksiyonu viral konjonktivit ile sonuçlanabilir ve bu durum Covid-19 için de geçerli.
Cilt lekeleri ve doku hasarı
İngiliz Dermatoloji Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmaya göre, incelenen 375 Covid-19 vakasının yüzde 6'sının cildinde yetersiz kan akışına bağlı doku ölümü ve renk değişikliği görüldü.
Araştırmada bu belirtinin daha çok ağır vakalarda görüldüğü kaydedildi.
KARINCALANMA HİSSİ
New York'daki Mount Sinai Hastanesi'nde Enfeksiyon Önleme ve Kontrol bölümü direktörü, bazı Covid-19 hastalarının karıncalanma ve yanma hissiyatından şikayet ettiği belirtti.
Direktör Dr. Waleed Javaid, bu tür hislerin virüsün kendisinin yarattığı bir etkiden ziyade hastanın bağışıklık sisteminin Covid-19'a karşı verdiği bir tepki olabileceğini söyledi.