DİNAMİK BİR SÜREÇTEYİZ, ARTIŞ GERİ ADIM GETİRİR

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara:



Bulaş oranını tam hesaplamak mümkün değil. Nedeni ise bu oranın yeni bir mikroorganizmanın (virüs veya bakteri) daha önce hiç o mikrop ile karşılaşmamış olan bir topluma girdiğinde kaç kişinin, hangi koşullarda hastalandığının izlenmesiyle hesaplanabilmesi. Ülkemizde evde kalmamız, mesafe kuralına uymamız, maske takmamız ve diğer önlemler bulaş oranını düşürdü. Bu rakamın artık Türkiye'de 1'in altına düştüğünü söyleyebilirim. Çünkü vaka sayısı sürekli azalıyor. 1'in üstünde olsaydı yeni tanı konulan vaka sayısında artış olur, yayılım devam ederdi. Hastalık ilk çıktığında, bir kişi kaç kişiye bulaştırıyor diye bakıldığında, dünya genelinde bu oran 5'e kadar çıkıyordu. Örneğin okulların kapatılmasıyla 3'e indiğini, büyüklerin ve çocuk ile gençlerin evde kalmasıyla 2'ye indirilebildiğini söyleyebiliriz. Hastanelerde yatak kapasitesinin yüksek olması birçok ilimizde, tespit edilen vakaların hemen hastanede izole edilmesini sağladı. Bu da virüsün yayılımının kesilmesinde çok etkili oldu.

Diğer ülkeler hastalığı 8-16 haftada kontrol altına alırken, bizde 5'inci haftada plato çizdi, 7 haftadan itibaren de düşüş başladı. Bu da kontrollü normalleşme sürecine geçişi sağladı. Ama dinamik bir süreçteyiz, baktık bulaş oranlarında oynama oluyor, o zaman geri adım atılır. Ya da her şey yolunda gidiyorsa ileri adımlar atılır.