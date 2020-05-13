Türkiye'de önümüzdeki 5 ayda tamamen normalleşme hedefleniyor: Cuma ve vakit namazları 12 Haziran itibariyle cami dışında kılınacak. Nikah salonları haziranda, düğün salonları temmuzda kademeli açılacak. Kara, deniz, tren ve havayolu seferleri mayıs sonu kısmi olarak başlayacak. 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı 27 Mayıs'ta tamamen kalkacak. Otel, motel ve pansiyonlar 27 Mayıs'ta müşteri kabulüne başlayacak.

NORMALLEŞME 5 AY SÜRECEK

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye'nin eylüle kadar normalleşmesi planlanıyor. Beş aylık normalleşme planına göre çalışma hayatı, sağlık, eğitim, din hizmetleri, savunma, adalet, sanayi, ticaret, turizm, kültür, gıda, tarım, orman, spor, ulaştırma, enerji gibi 18 alanda takvim belirlendi. Bilim Kurulu'nun güncellenen önerileri ve vaka sayısının seyrine göre kontrollü normalleşme planı şöyle işleyecek.