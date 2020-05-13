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    • 13.05.2020 15:06
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    : kutlu olsun

    , ''Türk kültürünün korunması, gelecek nesillere aktarılması ve millet bilincinin sağlanmasında en temel miras olan Türkçemizin resmiyet kazandığı kutlu olsun'' dedi.

    Albayrak Twitter'dan paylaştı: Kutlu olsun
    , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'nı kutladı.

    Albayrak mesajında, ''Türk kültürünün korunması, gelecek nesillere aktarılması ve millet bilincinin sağlanmasında en temel miras olan Türkçemizin resmiyet kazandığı 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlu olsun'' ifadelerini kullandı.

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