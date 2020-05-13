



CİĞERLERİ MAHVETTİ

Milliyet'te yer alan habere göre, PCR test sonucu 31 Mart günü pozitif çıkan Çakmak, başından geçenleri şöyle anlattı: "Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yatışım yapıldıktan sonra eşime de test yapıldı. Neyse ki eşimin test sonucu negatif çıktı. Beş gün boyunca yatarak tedavi gördükten sonra taburcu edildim. Tedavim evde devam edeceğinden, oksijen cihazı ve maskesi aldık. Hastalık yedinci gün zirve yapınca yine kötüleşsem de bir gün sonra toparladım. 14 ve 17 Nisan'da kontrol testlerim negatif çıktı ancak solunum sorunum nedeniyle yeniden hastaneye başvurmak zorunda kaldık. Kan tahlili ve akciğer tomografim sonucunda virüsün ciğerlerimi mahvettiği, büyük bölümünün zatürre ile kaplandığını öğrendim. Bir aylık kesin istirahat verildi."