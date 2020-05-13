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    'a oğlu 'un böbreği nakledildi

    Arabesk müziğin usta sesi , katıldığı bir radyo programında rahatsızlığı olduğunu belirtti. Haberi alan sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Tayfur, tedavi olmak için Antalya'ya gitti. Tetkikleri yapılan Tayfur'a 29 Nisan günü, oğlu 'un bir böbreği nakledildi.

    Baba hareket

    Arabesk müziğin usta sesi Ferdi Tayfur, katıldığı bir radyo programında böbrek rahatsızlığı olduğunu belirtti.

    Haberi alan sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Tayfur, tedavi olmak için Antalya'ya gitti. Tetkikleri yapılan Tayfur'a 29 Nisan günü, oğlu Timur Turanbayburt'un bir böbreği nakledildi.


    Timur Turanbayburt

    Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibi tarafından ameliyat edilen usta sanatçının taburcu edildiği, haftada 2 gün kontrole gittiği öğrenildi. Sağlık durumu iyi olan sanatçının kan değerlerinin normale döndüğü, önümüzdeki hafta Marmaris'teki çiftliğine geçeceği belirtildi.

    Oğlu Timur Turanbayburt'un bir böbreğini verdiği Ferdi Tayfur'un sağlık durumu iyi.
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