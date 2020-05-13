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    • Güncel
    • 13.05.2020 Gazete
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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten sert cevap

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin darbe söylentilerine tepki gösterdi. "Türkiye'nin bir darbe gündemi yok" dedi. İşte Takvim Gazetesi’nin 13 Mayıs 2020 tarihli güncel sayfalarından derlediğimiz haberler…

    Çelik’ten sert cevap
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin darbe söylentilerine tepki gösterdi. "Türkiye'nin bir darbe gündemi yok" dedi.


    O HAİNLER ÖLDÜRÜLDÜ
    İçişleri Bakanı Soylu, Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerden ikisinin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Soylu, "Bu melunlar sivil katliamın bedelini ödüyorlar" dedi.
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