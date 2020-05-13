AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten sert cevap

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin darbe söylentilerine tepki gösterdi. "Türkiye'nin bir darbe gündemi yok" dedi.
O HAİNLER ÖLDÜRÜLDÜ
İçişleri Bakanı Soylu, Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerden ikisinin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Soylu, "Bu melunlar sivil katliamın bedelini ödüyorlar" dedi.
O HAİNLER ÖLDÜRÜLDÜ
İçişleri Bakanı Soylu, Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerden ikisinin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Soylu, "Bu melunlar sivil katliamın bedelini ödüyorlar" dedi.