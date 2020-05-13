14 yaş altı çocuklar uzun zaman sonra ilk kez sokağa çıktı





"Kimi sosyal izolasyona daha fazla uyum sağlamış ve bu şekilde devam etmekten mutluyken, kimisi oldukça bunalmış ve sıkışmış hissediyor olabilir. Bu tamamen kişinin bu dönemle nasıl baş ettiğine bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. En olumsuz senaryoyu değerlendirecek olursak, zaten sosyal kaygısı yüksek olan ve sosyalleşmekten kaçınan birinin, bu dönemde daha da kendi içine kapanması, kendini eskisinden daha fazla izole etmeye çalışması gibi davranışlar göstermesi olasıdır. Ya da tam tersi, bireysel vakit geçirmekten çok hoşlanmayan ve sosyalleşmeye fazlaca önem veren gençler için bu dönemde evde vakit geçirmek yüksek kaygı ve depresyona yol açabilir."



"EBEVEYNLERİN RAHATLAMIŞ HALLERİ ÇOCUKLARA OLUMLU ETKİ EDECEKTİR"

Güney, salgın sürecinde 7'den 70'e herkesin zorlu bir dönem geçirdiğini ancak evinde izole olmuş, kaygılı ve ne yapacağını bilemeyen ebeveynin çocuğunda da bazı kaygılar görülmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.