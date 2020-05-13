13 Mayıs Türkiye corona tablosu! Koronavirüs ölüm, vaka ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu?

13 Mayıs Türkiye corona tablosu merak ediliyor. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 37 bin 351 test yapıldı. Bu kapsamda 1704 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Peki, Koronavirüs ölüm, vaka ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu? İşte güncel bilgiler...
KORONAVİRÜS ÖLÜM, VAKA VE İYİLEŞEN HASTA SAYISI KAÇ OLDU?
11 MAYIS KORONAVİRÜS TÜRKİYE TABLOSU SON DURUM
Son 24 saatte 53 hasta vefat etti, 3 bin 109 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 440 bin 671, vaka sayısı 141 bin 475, vefat sayısı 3 bin 894, yoğun bakımdaki hasta sayısı 1045, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 576, iyileşen sayısı 98 bin 889 oldu.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. Toplam vakaların yüzde 70'i iyileşmiş durumda. Yoğun bakımdaki hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske+sosyal mesafe. Virüse karşı gücümüz bu. Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım." ifadesini kullandı.
Twitter hesabından Bursa'da çekilen bir pazar yerine ait fotoğrafı paylaşan Koca, "Yakın mesafede maske yetmez. En önemli ihtiyaçlardan biri, sosyal mesafe." hatırlatmasında bulundu.
BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca, konuşmasında, Kovid-19'la mücadele ile ilgili olarak, "Tedbirlere uyarak geçirdiğimiz 8 haftadan sonra, riskli bir gün bile tabloyu değiştirebilir." dedi.
"İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ, TOPLAM HASTA SAYIMIZIN YÜZDE 70'İNE ULAŞTI"
Koca, "(Kovid-19) İyileşen hasta sayımız, toplam hasta sayımızın yüzde 70'ine ulaştı. 141 bin 475 hastamızdan 98 bin 889'u sağlığına kavuştu." bilgisini verdi.
"Günlük test kapasitemiz 50 bine ulaştığı halde, hastalığın gerilemiş olması sebebiyle bu düzeyde test ihtiyacı doğmuyor." ifadelerini kullanan Koca, "Sayıları 6 bin 239'a ulaşan filyasyon ekiplerimiz, ilk vakadan bugüne riskli, yani 1 hastayla teması olmuş 722 bin kişiye ulaştılar." şeklinde konuştu.
"ŞU ANKİ ŞARTLARDA SALGIN KONTROL ALTINDA"
Bakan Koca, "Salgının 5. haftasından itibaren istikrarlı bir iyileşme içindeyiz. Şu anki şartlarda salgın kontrol altında." dedi.
"ÖRNEK OLDUĞUMUZ DÜNYAYA BU KEZ DERS OLABİLİRİZ"
Sağlık Bakanı Koca, "Virüse fırsat tanırsak, bir ay öncesine dönmek ihtimal dahilindedir. Örnek olduğumuz dünyaya bu kez ders olabiliriz." ifadelerini kullandı.
"DIŞARIYA MASKESİZ ÇIKMAK SORUMLULUKLA BAĞDAŞMAZ"
Dışarıya maskesiz çıkmanın, yarı açık şekilde maske kullanmanın sorumlulukla bağdaşmayacağını belirten Koca, "Virüsten korunmamızı sağlayacak kuralları askıya alarak alışveriş kuyruğuna girmek, pazar yeri kalabalığına tedbirsiz karışmak risktir." dedi.
Bakan Koca, "Yeni hayatımızda kuyruklar, AVM, stadyum, pazar yeri kalabalıkları, üç kişinin oturduğu koltuklar, tam kapasite çalışan asansörler olmamalıdır." uyarısında bulundu.
"Kontrollü Sosyal Hayatın size kesin olarak önerdiği şey, 'Bir şey olmaz' cümlesinin üstünü çizmenizdir." ifadelerini kullanan Bakan Koca, "Kontrollü Sosyal Hayatın başarıyla uygulanması, sosyal alanın, salgın şartlarına göre yeniden düzenlenmesiyle mümkün olacaktır." şeklinde konuştu.
"HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASININ KULLANICI SAYISI 10 MİLYONU BULDU"
Sağlık Bakanı Koca, Hayat Eve Sığar uygulamasının kullanıcı sayısının bugün itibariyle 10 milyonu bulduğunu söyledi.
"KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT DÖNEMİNDE TÜM TARAFLARA SORUMLULUK DÜŞMEKTEDİR"
Bakan Koca, "Kontrollü Sosyal Hayat döneminde yerel yönetimlerden özel sektöre tüm taraflara sorumluluk düşmektedir. Bu döneme tam olarak girebilmiş değiliz." dedi.
Koca, "Geride bıraktığımız 8 hafta, eğer bugünlerde dikkatsiz davranırsak, gelecek için fazla anlam ifade etmeyebilir." ifadelerini kullandı.
"SOSYAL HAYATIMIZI KONTROL ALTINA ALIRSAK GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ"
Sağlık Bakanı Koca, "Salgını kontrol altına aldık. Sosyal hayatımızı kontrol altına alırsak güzel günler göreceğiz." dedi.